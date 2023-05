Emocionante despedida de David Vizcaíno en el San Fernando

Tal y como se preveía, la despedida de David Vizcaíno podría ser de lo más emocionante por cuanto el que ha sido director deportivo del San Fernando CD ha sembrado durante este año y medio en el que ha estado al frente del equipo. Por este motivo, principalmente, la sala de prensa del Iberoamericano de Bahía Sur estaba distinta a siempre y eran muchos los aficionados, directivos y jugadores los que acompañaron a Vizcaíno en su última comparecencia ante los medios de comunicación presentes.

Ya instantes antes del comienzo, el que ha llevado las riendas deportivas del club que ha sido el primer damnificado tras el final de Liga, estaba bastante emocionado rodeado de los que han sido los suyos en este tiempo y en sus palabras dejaba entrever el duro momento que estaba pasando.

Comenzó, como era de esperar, su alocución con el firme propósito de que fuese una comparecencia de agradecimientos, de recuerdos ya imborrables, de felices momentos que ha pasado en la ciudad. Sus primeras palabras fueron para el presidente Louis Kinziger, que le dio la oportunidad de ingresar en un club tan señorial como el isleño y, de paso, para Noly "que se quedó corto cuando me hablaba del San Fernando y de La Isla".

Vizcaíno cambió el tercio cuando puntualizaba que "recalé en un club en descenso, con muchos problemas, con contratos blindados muy altos", y aún así "logramos mantener la categoría para planificar una temporada que iba a ser muy complicada", precisamente por el hecho de tener que trabajar contracorriente.

De su salida, de su finiquito, de lo que recibe tras ser despedido dejó también claro que "mi misión era no entrampar el club de mis amigos, y por ello, también firmé una cláusula para no perjudicar en demasiado", sentenciaba.

Para el mandamás, lo que ha acaecido desde su anuncio de marcha ha sido "tremendamente bonito". "La jornada fue apasionante, con multitud de llamadas, con muchas muestras de cariño, con el acompañamiento de mucha gente que ha hecho que La Isla para mi persona sea increíble y por ello, a pesar del momento duro me siento tremendamente feliz".

Llegó la hora de los agradecimientos y David Vizcaíno no se dejó a nadie en el tintero comenzando por "mi familia", que para él "ha sido el bastión que ha aguantado estoicamente los malos momentos", añadiendo que "si algo se lleva el San Fernando es una forofa en la persona de mi hija, que ha sido una aficionada impresionante".

Vizcaíno continúo con su ayudante más cercano, Andrés Rayo. "Ha sido mis manos, y mis ojos, y esto no es una despedida porque donde esté yo, estará él a mi lado". Por su parte, en el apartado de la afición tuvo agradecimiento para la Peña Palante, "los aficionados más incondicionales"; para el Templo Azulino, "la sabiduría de La Isla futbolística"; para Orgullo Isleño, "el aliento de este año y medio"; y para el personal de oficina, "Paco, Dani y Juanjo, que siempre me han hecho las cosas más fáciles".

En especial, nombró a Ángel Escalón del que comentó que "me hubiese encantado que llegaras antes al club por lo que has aportado" y a los "súper medios de comunicación, José Manuel Gallardo y a Juanjo", a los que auguró "muy poco tiempo aquí, porque vendrán a llevárselos". David no dejó nada ni nadie en el tintero antes de pasar a la parte más emocionante de la despedida, al delegado del equipo Lele Santos, que, según dijo, "es la vida de un club".

Sin duda alguna, el final de la rueda de prensa fue tremendamente emocionante y entre lágrimas, Vizcaíno hablo de sus tres pilares en su estancia en San Fernando señalando que "hay personas que sientes que por mucho que las quiera, ellos te van a querer más y estas tres personas se llevan mi corazón entero". "Pity. Mi compañero, mi amigo, mi paño de lágrimas y quien me levantaba en los momentos duros. Pepe Chocaté. Cuando esté en otro equipo y me pregunten como es un aficionado, nombraré a Pepe y les diré ir a La Isla y conocerlo. Y Pedro Ramírez. El San Fernando en persona, es inexplicable como todavía no le han dado un homenaje a un hombre tan grande. Es mi debilidad, es un gigante que se queda pequeño con el corazón que tiene. A ellos, gracias, gracias y gracias", para terminar con un "San Fernando tracatrá" entre las palmas de los asistentes