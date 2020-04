Noly: "La Liga se suspenderá con casi total probabilidad"

Los días transcurren y las noticias van alejando la posibilidad de la vuelta a la competición para el San Fernando CD. El confinamiento lo está realizando la plantilla azulina con sesiones de trabajo que se están llevando a cabo vía telemática. Además, los lunes, miércoles y viernes el equipo trabaja mediante videoconferencia con el preparador físico y el entrenador, un Alberto González que controla un trabajo que se desconoce a qué fin va encaminado.

Y es que hay cuestiones, y preguntas, que quedan en el aire. Si el tiempo de estancia en los domicilios se alarga dos semanas más, ¿hasta cuándo habrá plazo para saber si se vuelve a la competición o se toma una decisión?

Hay que tener en cuenta que la Segunda División B es una categoría que nada tiene que ver con la Primera o la Segunda División, que en gran parte se suministran, económicamente hablando, de las televisiones. Esos ingresos no existen en la categoría de bronce y, por este motivo, el presidente del club azulino es claro al señalar que "jugar a puerta cerrada sería un descalabro económico para cualquier club, porque nosotros tenemos que terminar de pagar la temporada".

La entidad isleña ha cumplido con sus pagos y el pasado 25 de marzo se ingresó la nómina mensual a los jugadores, que percibieron su sueldo íntegro. El mandamás azulino sentencia que "hasta final de temporada está garantizado el pago", añadiendo que, si como se ha manifestado por la Federación hay muchas posibilidades de terminar la Liga en julio, las preguntas son varias.

Ampliar la temporada dos meses significaría, según Manuel Gómez Noly, "tener que pagar dos meses más de sueldo y para ello no hay dinero", a la vez que se pregunta "si los contratos terminan el 30 de mayo, ¿tendríamos que renovar a toda la plantilla?".

Pero lo peor no queda ahí y lanza otra reflexión al aire para el caso de disputar las diez jornadas, más la posible fase de ascenso, que quedan: "Si estamos con posibilidades, pues habría que actuar de una forma y luchar para meternos entre los cuatro primeros. Pero, ¿y si perdemos opciones? El dinero que cuesta es mucho y habría que plantearse terminar la temporada con el equipo B. Es que todo es muy complicado y confuso".

Lo que sí tiene claro es que "a mí que no me hablen de préstamos, porque en la situación en la que está la entidad no puedo embarcar al club en un préstamo que luego habría que pagar", por lo que la situación, conforme pasan los días y no tiene solución, se agrava en muchos sentidos.

Otra de las preguntas del dirigente es esta: "¿Cuándo piensan anunciar que la competición en el fútbol base ha llegado a su fin? ¿Y cómo lo harán?, porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Es complicado pensar que los padres dejarán a los más pequeños continuar en un equipo y competir con el riesgo que conllevaría. Hay que buscarle a eso una solución lo antes posible".

Noly piensa que "la Liga se suspenderá con casi total probabilidad, porque esto se va a seguir alargando y no habrá tiempo material para retomarlo. Hay que tener en cuenta que, aunque se quite el estado de alarma, habría que contar con al menos dos semanas para realizar una mini-pretemporada antes de competir, por lo que el tiempo, de la misma manera, se alargaría aún más. ¿Cómo se volvería a la competición?".

Hay rumores de todos los tipos, desde terminar la competición en la primera vuelta, cerrarla como está en estos momentos, anularla o incluso que ascendiesen los primeros de cada grupo para realizar una Segunda A de 24 equipos, situación descabellada. "La primera no nos afectaría porque terminamos la primera vuelta los sextos y seguimos los sextos, pero eso sería adulterar la competición y que ascendiesen los actuales primeros llevaría a la protesta de los equipos que tienen opciones y que están en estos momentos en zona de play-off. Por ello, insisto en que es muy complicado todo".

Otro asunto es el relativo a cómo ha quedado la conversión en Sociedad Anónima Deportiva, destacando que "solamente se ha celebrado durante medio mes y luego ha quedado paralizada hasta que desaparezca el estado de alarma, por lo que quedaría otro medio mes para cumplirse el primer plazo de compra de las acciones por parte de los socios, que en los primeros días iba bastante lenta. Luego se pasará al mes en el que los mismos socios podrán adquirir las acciones que queden libres y el tercer mes se destinará a la adquisición de acciones por parte de personas, empresas o entidades externas. Es algo que también está en pausa y que se volverá a reiniciar cuando todo esto haya pasado".

Así está la situación en el San Fernando. El paso de los días viene unido a la incertidumbre de un futuro inmediato que no tiene respuesta en estos momentos. Habrá que esperar.