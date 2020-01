Alberto González: "Este proyecto del San Fernando es apasionante"

Desprende optimismo. La primera impresión que da Alberto González es de positividad, de una enorme ilusión y de confianza de que las cosas tienen que salir bien. Ese reflejo, en un visto y no visto, lo trasladó a sus nuevos pupilos, que este miércoles se pusieron a sus órdenes, que conocieron a su nuevo director de orquesta y que trabajaron de manera especial, posiblemente por aquello de que en un cambio todos empiezan de nuevo.

Por sus palabras, Alberto González Fernando, nacido en Torrox (Málaga) el 7 de junio de 1979, hace indicar que sabe donde se mete, que le gustan los retos -en estos momentos el San Fernando es un reto- y que no va a bajar la guardia para encontrar la fórmula para que el equipo azulino vuelva por sus fueros, al rendimiento que hizo que a principios de temporada fuese la revelación del grupo.

Nos recibió con esa alegría descrita, con esas ganas de conocer el entorno, de saber con quién se jugará, al menos los próximos meses, los cuartos y es claro al señalar que "la puesta de largo ha sido buena, muy positiva", añadiendo que "estoy muy contento de estar aquí, en un club tan histórico como el San Fernando, con un proyecto apasionante e ilusionante".

Su llegada al equipo ha sido a la velocidad del rayo. En un principio, el club isleño se puso en contacto con su persona, suponemos que por estar en la agenda, el pasado martes, justamente después de la destitución de Tito García Sanjuán.

Prácticamente 24 horas después, ya entrenaba a su nuevo equipo, del que piensa que "tiene muy buenos efectivos y he tenido el placer de verlos jugar esta temporada. Además, muchos de ellos ya militaban aquí cuando me medí al San Fernando estando en El Ejido y a otros los conozco de sus trayectorias en Segunda B". Aunque resalta que está claro que "no lo es lo mismo verlos un partido o dos que saber lo que hacen de manera directa, saber de sus inquietudes, de cómo se les puede sacar todo lo posible".

Alberto González ha sufrido en sus carnes una destitución y para todo entrenador "es un momento complicado relevar a un compañero en el cargo. Desgraciadamente esto es el fútbol y mandan los resultados, el que la pelota quiera entrar. Nunca pienso que el cambio sea ideal pero ahora me ha tocado a mí estar en el otro lado de la balanza", explica.

Conoce La Isla, no en vano se ha medido al San Fernando en varias ocasiones al frente de El Ejido, incluso en la temporada 2016/2017 consiguió derrotar al equipo azulino en casa por 2-3 y golearlo en su estadio por 4-0. "Era una temporada complicada porque estábamos recién ascendidos y las cosas aquí en Bahía Sur no comenzaron bien, pero logramos el primer triunfo de la temporada y eso siempre se queda", señala.

En cuanto a la forma de ver a sus nuevos pupilos, sentencia que "los he visto con muchas ganas. Hemos realizado un entrenamiento casi identificativo para conocer cuál es el estado del equipo y lo cierto es que me ha sorprendido la disposición del grupo. Pienso que tenemos un equipo repleto de profesionales que espero que me den, y por extensión a todos, muchas alegrías. Esa es la percepción con la que me quedo".

Termina la charla y se queda hablando con parte de la directiva que ha asistido al entrenamiento, entre ellos Noly, para cerrar flecos.