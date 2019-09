Marcos Rodríguez, perla dorada de la cantera del Chiclana

Que Chiclana lleva muchos años siendo fuente y cantera de grandes equipos no es ninguna novedad, pues solo hay que darse una vuelta por la Tercera División o incluso el fútbol profesional para ver cómo son numerosos los futbolistas de la localidad que triunfan en dichas categorías. Volviendo a casa, al proyecto que el primer equipo de la ciudad formó el pasado año para alcanzar metas otrora asequibles, ya en el estreno liguero el Municipal vio brillar a uno de los revulsivos que puede convertirse en uno de los grandes referentes futuros del deporte chiclanero.

Con solo 16 años Marcos Rodríguez sacó los colores a más de un rival espeleño en el primer partido de la temporada y consiguió arrancar el aplauso y el reconocimiento del público asistente. Fueron varias las internadas por la banda que realizó el joven, al que Lupi colocó en el extremo derecho, en las que dejó sentados hasta a tres contrarios en poco más de un metro de césped. Inolvidable será esa imagen junto al córner que asombró a todos.

"Estaba muy nervioso en el debut, pues habitualmente juego de mediapunta, pero creo que no lo hice mal para ser la primera vez, aunque reconozco que me cansaba demasiado rápido", explica el joven. A pesar de ello, los encaró sin ningún tipo de complejo, bailándoles como si llevara toda la vida jugando en la categoría. "Lupi me dijo que saliera fuerte, que me esforzara y que trabajara bien para el equipo, y al finalizar el partido, que estaba muy contento con mi debut. La próxima vez seguro que estoy más tranquilo, que todavía puedo dar mucho más".

Dani Fornell y Caballero fueron de los primeros en felicitarle por su actuación. "Los veteranos ayudan muchísimo, cuando fallamos siempre están ahí levantándonos la moral". Saltar al campo fue toda una sorpresa para Marcos. "No me lo esperaba porque con los compañeros que hay es muy difícil jugar en este equipo, pero espero tener más oportunidades para demostrar todo lo que puedo dar", cuenta.

Por supuesto, el momento más especial del debut fueron los minutos que disputó junto a su hermano Pablo, delantero del Chiclana. "Me gustó mucho jugar con mi hermano, fue un momento muy especial e inolvidable para toda la familia, pues mis padres estaban viendo el partido desde la grada. Nos entendemos bien tanto fuera como dentro del campo de fútbol. En fuerza no le voy a superar en la vida; él tiene más gol, mientras que yo funciono mejor dando el último pase", afirma el jugador.

Pablo alaba el papel que hizo el pequeño de los Rodríguez en su debut porque "aunque estaba nervioso por la dificultad que supone jugar en esta categoría, lo vi bastante bien. Tiene mucho descaro para jugar aquí y llegar lejos. Nos pasamos todo el día juntos y claro que tenemos ese feeling en el campo que nos diferencia del resto de compañeros. Ojalá podamos disputar muchos partidos más así, estaría muy contento".

Un célebre histórico como es José Mari, que este curso lleva las riendas del juvenil y ha entrenado a los tres hermanos, define a Marcos como "un todocampista que sabe presionar y tiene llegada y gol". La dupla de estos Rodríguez chiclaneros promete.