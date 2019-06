El Chiclana CF recupera parte de su grandeza

El Chiclana CF redondeó la temporada con la consecución del ascenso a División de Honor Andaluz. Lo hizo a costa de un digno Trebujena, al que venció por un ajustado 1-0 en el duelo de vuelta que fue suficiente para cumplir el objetivo el domingo de Feria. Un gol de Pablo Rodríguez en el tramo final bastó pero sufrió hasta el pitido final.

La primera parte resultó entretenida, con un eléctrico arranque de partido entre dos equipos que salieron muy enchufados, conscientes de que se trataba de una auténtica final después del empate a cero cosechado en el choque de ida. Lo dos buscaron el gol pero ninguno acertó. Cada uno a su manera. El Chiclana llevó el peso, pero el Trebujena se empleó con peligro a la contra.

Los chiclaneros no tardaron en hacerse con el control del esférico. Suya fue la posesión aunque las ocasiones se las repartieron a partes iguales locales y visitantes en el primer periodo: un par de disparos en cada portería (Nene y Josemi Caballero por los anfitriones) que acabaron en nada pero reflejaron la igualdad imperante.

Los de casa, arropados por su hinchada, comprobaron que los trebujeneros no se parecían en nada al equipo tímido de la ida y tuvieron que extremar las precauciones en la retaguardia para evitar disgustos.Se esmeraron ambos conjuntos en defensa y el marcador no se movió en unos 45 minutos iniciales que no despejaron el panorama para ninguno. Faltó la salsa del fútbol, el gol, y todo quedó a expensas de la segunda mitad.

El Chiclana aceleró la marcha en la reanudación. Quería un gol con el que encarrilar el ascenso. Mochilo tiró al larguero en un claro aviso, pero el Trebujena resistió con firmeza y las porterías permanecían intactas mientras el reloj corría en dirección a la prórroga.

Los locales desperdiciaron ocasiones clarísimas ante la desesperación de la grada. El empate a cero acrecentó la incertidumbre hasta que Pablo Rodríguez deshizo la equis con un oportuno tanto en el minuto 77.

El Trebujena se lanzó arriba a la desesperada. Los de José Luis Otero necesitaban un gol para ascender, pero se topó con un inspirado Alberto, quien evitó el 1-1 en el minuto 83. Los locales fallaron claras oportunidades para marcar el gol de la tranquilidad y no respiraron tranquilos hasta el pitido final.