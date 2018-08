Lolo Guerrero, líder de la zaga azulina

Su llegada al San Fernando se produjo el año pasado de la mano de su hermano, entonces director deportivo del club. En una temporada, Manuel Guerrero Sánchez (Sevilla, 7/7/1979) se ha convertido, sin duda alguna, en el hombre más importante de la zaga azulina. Fijo en las alineaciones de José Pérez Herrera, Lolo Guerrero disfruta de un momento muy dulce de su carrera, iniciada en su equipo de toda la vida, el Betis.

Cuando Lolo Guerrero nos recibe, tras terminar la sesión preparatoria que tuvo lugar ayer en las instalaciones de Santi Pectri, se le notaba tranquilo, sobre todo después del primer triunfo que el equipo azulino cosechó en Málaga. Bromeaba con sus compañeros, que es la nota habitual de alguien que, sin ser capitán, ejerce como líder del grupo.

"No cabe duda de que la victoria del domingo nos ha dado la confianza que necesitábamos", comienza comentando para añadir que "la pretemporada ha sido confusa y convulsa, al no poder contar con nuestro campo, y no es lo mismo jugar partidos amistosos que cuando llega la competición oficial. Esta dio su inicio el domingo y la verdad es que en el primer round hemos salido ganadores".

Pero Lolo Guerrero es consciente de que la temporada es larga, que tendrá altibajos, que solo es un partido, los tres primeros puntos en juego. "Es cierto -comenta- pero comenzar la campaña con una victoria te da mucho porque si los partidos van pasando y no has abierto el casillero siempre entran las prisas, los nervios y los problemas, y eso ya nos los hemos quitado de un plumazo".

Todavía tiene fresca la victoria ante el Malagueño y analiza la situación señalando que "hicimos un buen partido, estuvimos serios cuando ellos apretaron, sobre todo en los primeros compases del encuentro, y luego cogimos el mando, marcamos y supimos sacar una buena renta. Lástima del gol anulado de manera injusta y del penalti fallado, pero eso son cosas del fútbol".

De la nueva plantilla, de los nuevos compañeros y de las bajas indica que "los que han llegado no han tardado en unirse al grupo, en continuar la marcha, porque si de algo puede presumir este cuerpo técnico es de que facilita mucho la integración de los que van llegando, tanto el año pasado en el mercado de invierno como las nueve incorporaciones que han llegado este año. También existe un recuerdo especial para los que se han marchado".

Entre ellos se encuentra un gran amigo personal, Theo García, con el que ha tenido que pasar duros momentos en los pasados días, tras el fallecimiento de la madre. "Ha sido un momento muy malo el que he tenido que vivir con mi amigo, al que le mando fuerza en esta encrucijada de la vida. Solamente me queda dedicarle a su madre la victoria que podamos cosechar el próximo domingo ante el Melilla", dice bastante emocionado.

En cuanto al futuro, que le une al San Fernando, es claro al señalar que "en un principio nunca pensé en estar tanto tiempo aquí, pero tenía otro año y, a principios de temporada, he vuelto a firmar uno más, porque lo que viviré en La Isla, por lo menos, tres años de mi carrera. Lo cierto es que estoy tremendamente a gusto aquí, con muy buenos compañeros, con un gran entrenador y con una ilusión intacta desde mi llegada".

En el horizonte, el domingo en tierras chiclaneras, se halla el Melilla. "Es una pena que no podamos debutar en la temporada ante nuestros aficionados en nuestro campo, pero las circunstancias obligan e intentaremos por todos los medios la primera victoria de la temporada ante nuestros seguidores en el Municipal de Chiclana. Eso sí, invitamos a todos los seguidores azulinos a que nos arropen en este partido que, de momento, comienza a ser muy importante, aunque esto es largo, hay que trabajar con humildad e ir pasito a pasito".

Termina la conversación, corta pero intensa. Continúa hablando de fútbol, de sus nuevos compañeros, de cómo puede ser una temporada donde "ojo, el grupo es más complicado que el del año pasado" y vuelve del trabajo para su actual hogar, San Fernando.