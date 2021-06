Lázaro Canto: "Debo dar las gracias al Conil"

Por la puerta grande. Así es la despedida de Lázaro Canto como director deportivo y entrenador del Conil, su casa en todos los sentidos. El preparador conileño, con la gentileza que le caracteriza, atiende la llamada de Diario de Cádiz.

Para empezar, un balance de la temporada. "Ha sido un año muy difícil para todos los clubes modestos, muchos baches en una temporada marcada por la covid; partidos a puerta cerrada, positivos que provocaban guardar cuarentena al equipo, protocolos de seguimiento, acumulación de partidos en poco espacio de tiempo... Muchas dificultades para cumplir un merecido objetivo de la permanencia".

De los 24 meses en el Conil, apunta: "Me voy satisfecho con el trabajo realizado tanto en la dirección deportiva como en el apartado técnico. Formamos ambas temporadas dos equipos competitivos pese a las dificultades y cumplimos objetivos, que es de lo que se trata", añadiendo sobre la carga de llevar ambas parcelas que "tiene un desgaste extra, pero estaba convencido de que podía compaginarla". "Tenía un gran conocimiento sobre jugadores para este proyecto, conocía bien la categoría con anterioridad y, además, tenía la confianza de la directiva para asumir toda la responsabilidad deportiva. Es muy bonito compaginar los despachos con el campo, pero a veces le faltan horas al reloj. El desgaste ha sido brutal, pero en ningún momento nos vimos superados por él. Ha sido intenso y complicado, pero maravilloso; siempre se trabajaron con fuerzas e ilusión para cumplir objetivos".

Una despedida compleja al equipo de sus amores. "Dejar el Conil CF no es una decisión fácil, diría que muy bien pensada. Es dejar al club de tu pueblo, que te da la oportunidad de entrenar en Tercera con tan solo 27 años... Siempre estaré eternamente agradecido, y estoy convencido que esto es un hasta pronto. Esta ha sido mi primera etapa en mi club pero estoy seguro que habrá más episodios de Lázaro Canto en el banquillo del Conil", vaticina.

El ya ex técnico y ex director deportivo se lleva del equipo "el cariño de un pueblo, de una directiva, de un club...". "Los momentos buenos compartidos, compañeros, amigos y, sobre todo, la satisfacción por dejar al equipo donde tiene que estar, en Tercera División". Y expone las causas de su adiós. "Me marcho porque los ciclos acaban, y creo que llegó el momento de cambiar de aires. Soy mucho mejor entrenador y director deportivo que hace dos temporadas. Ahora toca desconectar varias semanitas, y no puedo negar que pueda estar en quince días como entrenador o director deportivo de otro equipo, o en cualquier otro ámbito de este deporte. Mi vida es el fútbol y seguiré vinculado a este deporte; esto acaba de empezar".

Se va dejando el listón alto y con un gran cartel. "Ser el entrenador más joven no es nada fácil para la repercusión social, pero cuando uno cree que está preparado y le dan la oportunidad sólo le queda demostrar que es capaz de ello. Sobre el buen cartel, yo creo en el trabajo, en la formación y en aprovechar las oportunidades", apunta.

En la parte final, tiene palabras para la junta directiva encabezada por Antonio Brenes. "Por la confianza depositada en mi persona, por ir siempre de la mano en la lucha por los objetivos. Desearle lo mejor de cara al futuro, que están haciendo una labor impecable a pesar de las dificultades económicas de la pandemia. Mucha suerte en su futuro proyecto".

Lázaro Canto, un entrenador de moda, se despide mirando a la grada del Pérez Ureba. "A la afición, gracias por todos los momentos vividos juntos. En momentos complicados fuimos superiores". Y a los jugadores. "Son los verdaderos protagonistas de este deporte, como tantas veces he recalcado. Cada uno de todos los que pasaron estas dos temporadas por el Conil CF sois parte de su historia. Gracias".