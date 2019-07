Juanillo prolonga un año su estancia en el Cádiz CF Virgili

El Cádiz CF Virgili ha cerrado la renovación de Juan López Daza, conocido deportivamente como Juanillo. Continuará ligado al proyecto del equipo cadista de fútbol sala al que se unió la pasada temporada, no pudiendo terminar de jugarla tras haber sido castigado con 12 partidos de sanción tras el encuentro que tuvo lugar ante la Asociación Jerez Futsal, rival de Jerez de los Caballeros.

Juanillo se perderá los cinco primeros encuentros ligueros de la temporada entrante, pudiendo incorporarse para el siguiente. Entonces quedará atrás un episodio del que se muestra arrepentido y que cuanto antes desea olvidar.

"Tengo mucha ilusión y muchas ganas. Me tengo que perder unos cuantos partidos pero estaré a muerte con mis compañeros y con el cuerpo técnico", comenta el jugador, que recuerda que lo sucedido "fue un mal día que puede tener cualquier persona. Se me fue un poco la cabeza, pero creo que todo el mundo se equivoca y se merece una segunda oportunidad. Estoy muy arrepentido de ello".

El deportista del club amarillo reconoce que actualmente "no estoy en mi mejor momento deportivo. Físicamente me hallo a un 60% de mis posibilidades, pero este verano he jugado maratones y algunos he ganado. Pero pronto me pondré al 100% porque ya he comenzado a trabajar para ello".

Este proyecto gira en torno al técnico, Nacho Juncal. "Nacho va a ser mi entrenador, pero también es un amigo. Nacho me ha transmitido ilusión, ganas y trabajo", añade.

Por último, expresó su sueño de "volver a pisar el pabellón en Segunda. Llevo muchos años jugando fuera, pero cuando el Portillo estaba lleno era otro ambiente. Yo me quiero retirar por lo menos en Segunda División".