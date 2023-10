Juan Luis Rojo: "Es el partido más importante de nuestros 75 años de historia"

Afronta el Chiclana CF el partido más importante de su historia. Se dice pronto, porque han pasado 75 años (en 2023 se conmemoran con diversas actividades) desde su fundación. El club ha disputado miles de partidos en estos años en diversas categorías, pero como el del día 2 noviembre, ninguno. Será el primero de la Copa del Rey, será el primero oficial ante un Primera División. Expectación máxima, ilusión desbordada en directiva, jugadores, afición, ciudad. Juan Luis Rojo, presidente de la entidad, vive intensamente estos días.

–¿Hasta dónde llega la ilusión por el partido ante el Villarreal, ante un Primera División? ¿Lo nota en la calle, entre los aficionados, entre los chiclaneros en general?

–Es brutal. Mi teléfono, por ejemplo, está colapsado. El aficionado está muy ilusionado, quiere saber ya cuándo salen las entradas, precios…, no quiere perderse el encuentro. Es un partido como nunca ha habido otro en el fútbol en Chiclana que, además, coincide con los 75 años de historia. El Ayuntamiento, con el que estamos en permanente contacto, también nos está apoyando enormemente, comenzando por el alcalde.

–La pregunta que ahora mismo el aficionado se hace. ¿Se jugará en el Municipal?

–Aún no sabemos si podremos jugar en el Municipal. Todo depende de si podemos potenciar la instalación lumínica tal y como se nos exige, dado que el partido será transmitido por televisión (Movistar+). Estamos trabajando intensamente para saberlo cuanto antes. Está claro que todos queremos jugar aquí, la directiva, los jugadores, la afición. Es un encuentro único, histórico, y sería una pena disputarlo fuera. De no ser en el Municipal sería porque hay razones que lo hacen totalmente imposible, que no hay otra opción. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un choque con un equipo de Primera División, de una competición oficial del nivel de la Copa del Rey. Y nosotros contamos con unas instalaciones antiguas, perfectas para categorías inferiores, pero que necesitan mejoras para un encuentro como este. A principios de semana esperamos tener la respuesta, una vez que los técnicos analicen si podemos incrementar las infraestructuras como se nos pide. En cuanto lo sepamos, pondremos las entradas a la venta. Hay que tener en cuenta que en un partido de estas características hay circunstancias que no las decide el club. Por ejemplo, la fecha y la hora se nos impone por razones televisivas, ahí no tenemos nada que decir.

–De no jugarse en el Municipal, sería en el Nuevo Mirandilla. Imagino que ya se habrá acordado con el Cádiz.

–Sí, Manuel Vizcaíno se puso desde un primer momento a nuestra disposición, solo puedo tener palabras de elogio hacia él, está demostrando ser un presidente de primer nivel. Si finalmente no podemos jugar en el Municipal, volveremos a hablar con él y organizar el partido en el Nuevo Mirandilla.

–El partido se juega el jueves 2 a las 19:00 horas. ¿Cómo está siendo el proceso organizativo?

–Tremendo, es un reto organizativo de primer nivel. Ya hemos tenido visitas de la Federación en un par de ocasiones. Para empezar, la ya comentada de la capacidad lumínica, un tema esencial. Pero hay más. Hay que cuidar al máximo el césped; hay que instalar varias plataformas para las cámaras de televisión; hay que mejorar los vestuarios; hay que organizar una seguridad mucho más importante que la de un partido de nuestra categoría, con presencia, además de Policía Local y Guardia Civil, de seguridad privada, de Protección Civil; hemos de disponer de una sala de doping y de enfermería; montar una carpa como sala de prensa… Y más cosas: hay previsiones de mucha lluvia la próxima semana, con lo que, para cuidar el césped, el partido de Liga, que jugaremos el fin de semana anterior, igual lo disputamos en otro lugar. A ello sumemos otros apartados. Por ejemplo, vamos a hacer una camiseta conmemorativa, dado que creemos que la ocasión se la merece y que el aficionado querrá tenerla de recuerdo. En fin, un reto mayúsculo para una entidad como el Chiclana, con una directiva de siete personas.

–Si finalmente el partido se juega en el Municipal, ¿se montarán gradas supletorias?

–Sí, teniendo en cuenta que el Municipal tiene capacidad para unos 1200 espectadores únicamente. Hablamos de espectadores sentados, puesto que no está permitido que se siga el encuentro de pie en este tipo de choques. Teniendo en cuenta la gran expectación que existe, no queremos que nadie se quede fuera, de ahí que ya tengamos planificada la colocación de gradas supletorias.

–¿Qué precios tendrán las entradas?

–No está decidido aún, puesto que hasta que no sepamos dónde se juega no tomaremos una decisión. La venta de entradas, una vez se conozca el lugar del encuentro, será inmediata en las instalaciones del Municipal. Comprendemos que ahora mismo el aficionado quiere saber cuánto costará la entrada, cuándo comenzará su venta, pero debe comprender que estamos sujetos a causas de fuerzas mayor, es decir, como comento, si se juega o no en el Municipal, y ello depende de si es posible potenciar en lo que se nos exige la iluminación.

–Imagino que el principal objetivo de la temporada es el ascenso a Tercera Federación, pero ¿estaba previsto también aspirar a jugar la Copa del Rey, disputar un encuentro oficial ante un Primera?

–Sí, lo habíamos contemplado. Sabíamos que era una buena oportunidad para lograr estar en la Copa del Rey, vivir un ambiente como el que existe ahora mismo en la ciudad. Era un modo de celebrar a lo grande nuestro 75 aniversario. Estamos hablando del Villarreal, que igual no tiene la historia tan amplia como otros clubes, pero que se ha convertido en uno de los grandes del fútbol español en los últimos tiempos, que tiene una plantilla impresionante, con dos jugadores que ganaron el triplete con la selección (dos Europeos y el Mundial), como Reina y Albiol. No solo en España, también es en Europa un club con títulos, tres, el último, la Liga de Europa, logrado hace dos años. Es un rival muy atractivo.

–Con la mano en el corazón, porcentualmente, ¿qué opciones cree que tiene el Chiclana de superar al Villarreal y pasar la eliminatoria?

–Si jugamos en el Municipal, nuestras opciones aumentan. Un campo pequeño, con el público encima, varios miles de personas apoyando al equipo… Luego está la motivación, mucho más alta en nuestros jugadores, que disputan un partido soñado. Hay que tener en cuenta que el 95 % de nuestros jugadores son de Chiclana, viven intensamente la ciudad y el club. Sí, si se juega en el Municipal creo que el Villarreal va a sufrir.