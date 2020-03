Javi Tamayo, del Conil, pasará de nuevo por el quirófano

Javi Tamayo, delantero del Conil, le dice adiós a la presente temporada acabe cuando acabe esta. El punta jerezano de la escuadra jandeña pasó por el quirófano días atrás para ser intervenido del menisco de la rodilla derecha y entonces se apreció que también tiene roto el ligamento cruzado anterior, lo que le obligará a pasar de nuevo por la mesa de operaciones.

Firmó por el Conil la pasada pretemporada tras tres campañas en el Xerez DFC, pero apenas ha tenido protagonismo durante su estancia en el equipo amarillo. Se lesionó a principios de curso y no reapareció hasta hace mes y medio, anotando dos tantos frente al Xerez CD. La jornada siguiente anotó otro contra la Lebrijana: "He jugado cuatro partidos, porque para el del Betis Deportivo no fui convocado. Sabía que estaba jugando con el menisco roto pero decidí arriesgar, llevaba casi toda la temporada fuera y quería ayudar al equipo. He aguantado hasta que en el partido contra el Ceuta recaí a los cinco minutos".

Su día a día actual, en pleno confinamiento por el coronavirus, lo relata así: "Hago en casa lo que puedo, rehabilitar un poco. También he ido a a la clínica Beiman para las curas. Están moviendo los papeles para pasar de nuevo por el quirófano. Calculo que, con todo lo que hay liado, será dentro de un mes". Tampoco es que ahora corra demasiada prisa con la actividad futbolística paralizada: "Más que nada, estar ya para la temporada que viene bien. Es la misma rodilla que me operé en mi etapa en el Xerez DFC. Mala suerte. Que pase rápido para poder empezar cuanto antes a trabajar en la recuperación".

El delantero afrontaba su etapa en el Conil con mucha ilusión. En media docena de partidos, dos al principio y cuatro en este último tramo, había anotado cuatro goles: "Quería ayudar al equipo y ha sido una pena. De todas formas, el objetivo está prácticamente conseguido, no vamos a tener problemas para mantener la categoría".

Tamayo desvela que durante su período de inactividad tuvo ofertas del Antoniano y del Guadalcacín, pero "no quería dejar tirado al Conil y qué menos que acabar la temporada con ellos. Se han portado muy bien conmigo durante todo este tiempo".