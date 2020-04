El deporte se ha visto afectado de una manera generalizada por la pandemia que afecta a muchísimos países de la geografía mundial, con España lamentablemente ocupando una de las posiciones destacadas en la relación de naciones más castigadas. Como resultaba inevitable, el automovilismo también ha caído en las redes de la temida crisis sanitaria. Les ha ocurrido a la Fórmula 1 o al Mundial de rallies, pero tampoco se han salvado las pruebas de carácter autonómico o provincial, que en Cádiz son numerosas gracias, sobre todo, a la incansable labor organizadora de la capitalina Escudería Sur.

De nueve pruebas se componía el calendario elaborado para 2020 por Escudería Sur, pero solo dio tiempo a disputar una de ellas, una Subida a Algar celebrada "por los pelos", como indica su presidente, los días 7 y 8 de marzo, poco antes de decretarse el estado de alarma. De las ocho restantes quedan siete pendientes luego de la anulación asegurada de la más cercana en el tiempo, el Slalom de Arcos. Del calendario aún no han desaparecido, aunque podrían ir haciéndolo a medida que avancen las fechas, las subidas a Vejer y Castellar, el Rally Sierra de Cádiz, la Cronometrada de Zahara y los slaloms de Conil, San Fernando y El Bosque.

Paco García Galera empieza explicando cómo está afectando el coronavirus al programa de la escudería que preside: "Lo ha hecho de manera muy negativa desde el principio y el mes de mayo lo damos ya por anulado y por inutilizado en lo que respecta a nuestro calendario. El Slalom de Arcos se hallaba programado para el día 1 y ya nos hemos encargado de comunicar a la Federación Andaluza de Automovilismo su baja. En ese mismo mes quedaría pendiente el Slalom de Conil para el día 16. Hemos hablado con el Ayuntamiento de esa localidad de La Janda hace días y quedamos en que vamos a esperar hasta que quede un mes para entonces tomar una decisión de carácter definitivo".

A continuación confiesa que para esa cita de Conil es algo más que pesimista, que tiene asumida su imposibilidad: "Debo reconocer que si ya tenemos la obligación de estar confinados hasta el próximo día 26 no creo que haya tiempo material para organizar la prueba conileña en unas condiciones aceptables. Vamos, que le veo el mismo futuro que a la de Arcos. Total, que las pruebas de mayo están abocadas a suspenderse. Y es algo que no nos ocurrirá únicamente a nosotros. He estado hablando hace un rato con los responsables del Automóvil Club Jerez, que para el 23 de mayo tienen previsto el Rally de Jerez, y lo más probable es que también tengan que anularlo en breve".

La siguiente prueba sería la Cronometrada de Zahara, a principios de junio: "He conversado hace poco con Santiago Galván, un alcalde que se ha hecho famoso en toda España estos días por haber cerrado el acceso a su pueblo con el objetivo de resguardar a sus habitantes del Covid-19. En este caso no me quiero pronunciar del todo porque aún es muy pronto, pero a la vista de lo que estamos viviendo en la actualidad en el panorama nacional se puede decir que esta prueba corre serio peligro".

Problemas para encontrar patrocinadores "Si en los siguientes meses no podemos tener público, que alguien me diga quién va a querer anunciarse"

Antes de acabar el verano le tocaría el turno al Slalom de San Fernando: "El problema para la única cita de agosto y las de meses posteriores ya no sería probablemente el estado de alarma en sí, que esperemos ya se haya levantado con anterioridad al verano, pero entonces puede venir de la mano de la teórica prohibición de aglomeraciones de público, tanto en lugares cerrados como abiertos. Eso sí, en un campo de fútbol o en un circuito como el de Jerez es factible montar actividades deportivas a puerta cerrada, pero en una prueba de las nuestras resulta incontrolable el tema del público".

Ese del público es un problema en realidad de doble dirección: "Otro aspecto negativo que se suma es que las pruebas deportivas se mantienen principalmente gracias a los patrocinadores. Si no tenemos público, que alguien me diga a quién le va a interesar anunciarse".

Y se llega al último cuatrimestre, con cuatro competiciones en el horizonte, El Bosque y Sierra de Cádiz (septiembre), Vejer (octubre) y Castellar (noviembre): "El panorama de cara al último cuatrimestre del año lo veo crudo por la acumulación de circunstancias adversas. Se me antoja muy complicado encontrar patrocinadores incluso para esas fechas y del mismo veo difícil que las instituciones nos apoyen en la misma línea en que lo han venido haciendo hasta ahora porque, con toda lógica, tendrán prioridades diferentes para destinar su dinero. Todo apunta a que entonces habrá muchas necesidades derivadas de la pandemia que estamos sufriendo".

Lo que no hace García Galera es "tirar la toalla" a estas alturas, iniciándose el mes de abril: "En cualquier caso, nosotros vamos a continuar al pie del cañón, trabajando sin descanso por si esto se empieza a enderezar pronto. Si es así, en junio nos pondremos a tope para intentar, hasta el límite de lo posible, que podamos celebrar nuestra principal prueba de cada año, un Rally Sierra de Cádiz que en 2020 tiene prevista la disputa de la 24ª edición de su historia. Ojalá se haga una realidad, lo que está claro es que por nosotros no va a quedar aunque somos plenamente conscientes de que dependería de otros factores ya que hace falta que tengamos dinero tanto los organizadores como los participantes, pues los pilotos también se verán afectados por esta crisis".