Coronavirus Cádiz: El golf ante la fase 1

La llegada de la denominada Fase 1 de la desescalada en la crisis del coronavirus, prevista para el próximo 11 de mayo si todo marcha por buen camino y los datos de nuevos contagios lo permiten en la provincia de Cádiz, mantiene con incertidumbre a los aficionados al golf. En teoría, a tenor de lo que ya se sabe de cada uno de los pasos, ese lunes se podrá retomar la actividad para el deporte no profesional en instalaciones al aire libre, sin público y siempre que no exista contacto físico. Sin embargo, en la práctica las dudas, innumerables, no se despejarán hasta que las publicaciones oficiales en el BOE permitan la reapertura.

Diario de Cádiz ha contactado con cuatro responsables de campos de golf de la provincia de Cádiz que ofrecen su diferente perspectiva al respecto, con el único denominador común de la incertidumbre y con decisiones que, más o menos definitivas, apuntan a la variedad. VillaNueva y Vista Hermosa tienen en mente volver la semana que viene; Fair Play, de ningún modo, y Novo Sancti Petri, casi seguro que no.

José Luis García, director de VillaNueva Golf, en Puerto Real, se muestra moderadamente optimista aunque siempre con cautela. El campo se encuentra más a punto que nunca. “A nivel instalación estamos completamente operativos porque durante el confinamiento hemos aprovechado la ausencia de clientes para realizar un mantenimiento integral pese a contar con menos personal”.

Listos para la nueva normalidad. “Esta semana hemos aportado nuestros medios para la desinfección y fumigación de la urbanización y también del Barrio del Jarana. Disponemos de las medidas necesarias de protección para trabajadores y clientes, con todos los protocolos como el de reservas previas. Sólo se podrá jugar si se reserva con antelación bien online a través de la web www.villanuevagolf.com o bien por teléfono en el 956474123”.

José Luis García (Director de VillaNueva Golf) "Íbamos a abrir el día 11, pero ante la falta de concreción esperaremos al miércoles 13 o lo que haga falta"

Medidas de seguridad. “Para mantener la distancia social, hemos colocado mamparas separadoras en recepción y el pago nunca será físico. Ya en el campo, aunque mantenemos el protocolo de la Federación en cuanto a salidas cada 10 minutos con cuatro jugadores máximo, las partidas no se podrán cruzar, por lo que queda prohibido la cesión de paso. Las banderas cuentan con mecanismos para no tocarlas ni tener que tocar bola al sacarla del hoyo. Los buguies serán para uso individual, y se higienizarán y se precintarán después de cada uso. Obviamente, no se podrá acceder a los vestuarios y en cuanto al bar, estará sujeto a las disposiciones para la hostelería por lo que se refiere a la terraza”.

VillaNueva parece haber hecho bien la tarea pero así y todo no se sacude la incertidumbre. “Desde la Federación Española y Andaluza, y también desde las asociaciones profesionales de campos de golf se han promovido medidas y remitido al CSD como solicitud al Gobierno, pero estamos a la espera de lo que se publique en el BOE porque hay muchas cosas que no quedan claras”.

Prudencia ante todo. “Nuestra intención era abrir el mismo día 11, pero ante tanta falta de concreción vamos a esperar al miércoles 13. Y si es necesario retrasar la apertura, lo haremos. Lo que sabemos seguro es que nos iremos adaptando a las condiciones según vaya dictando el Gobierno”.

Los clientes aguardan. “Nuestro mercado es más bien local, comarcal y provincial. No somos un campo de socios pero sí contamos con una buena masa de abonados, que han sido fieles y han pagado las cuotas en este tiempo de cierre obligado. Nos debemos a ellos”.

Solidaridad. “Hemos propuesto a otros clubes de la provincia que abonados de otros campos puedan jugar en el que les quede más cerca de su domicilio durante un tiempo a un precio muy reducido. Los campos nos queremos ayudar y nos debemos ayudar”.

Héctor Llanza (Director de Fair Play Golf de Benalup) "Por el momento permaneceremos cerrados porque hay que conocer la normativa y adaptarla"

Por su parte, Héctor Llanza, máximo responsable de Fair Play Golf de Benalup, muestra una cara más cruda de la realidad de la instalación que dirige. “Una cosa es el anuncio de posible apertura y otra la publicación en el BOE. Sin conocer la letra pequeña no podemos implementar medidas, y si medidas no podemos establecer protocolos de seguridad. No abriremos el próximo lunes porque antes hay que conocer la normativa y adaptarla. No abriremos el campo de golf, pero tampoco el hotel, porque sin zonas comunes no tiene sentido”.

Un mercado muy concreto. “Nuestra instalación tiene un enfoque internacional del 75% en el golf y del 50% en el hotel. Ahora mismo nuestro mercado de clientes está completamente parado. Y abrir para clientes sólo de Benalup me parece un absurdo.

Cautela por el momento. “No merece la pena adelantar la apertura 15 días, tres semanas o incluso un mes porque nos movemos por clientes internacionales. Y no queremos poner en riesgo ni a los clientes ni al personal. Un caso de contagio nos hundiría. Nuestro futuro dependerá de los datos sanitarios y de la movilidad de la población".

Rafael Hernández (Director Club de Golf Novo Sancti Petri) "Por responsabilidad, no tiraré para delante sin un protocolo de seguridad ante la emergencia sanitaria"

En una línea similar, Rafael Hernández, director del Golf Novo Sancti Petri, analiza la situación de forma esquemática. El sentido común marca sus palabras. “Se habla mucho del día 11, de la apertura de las instalaciones deportivas al aire libre, sin que haya contacto físico, pero hay que tener presente muchas cosas”.

Referencia expresa. “Esperamos a la publicación en el BOE para ver que se habla del golf en concreto, y también veremos si se habla de tenis, pádel y croquet, las otras actividades que se pueden desarrollar en nuestro club”.

Un problema sanitario. “No tenemos contestación con respecto a protocolos en campos de golf, y sin protocolo, independientemente de lo que diga el BOE, por responsabilidad no pienso abrir los campos. Me preocupa el distanciamiento de los clientes y el personal, las mamparas, la higienización de los palos…”.

El aforo. “La limitación de jugadores en el campo guarda relación con las horas de sol. Podemos plantearnos que las salidas se reduzcan a dos personas en vez de cuatro, que en lugar de cada 10 minutos se produzcan cada 20. Es un simple ejemplo. La Federación Española, la Andaluza y las diferentes asociaciones de campos de golf han mandado un comunicado al Ministerio para que no tengan que trabajar mucho, restrictivo respecto al protocolo. En realidad sólo tienen que mirarlo y retocar lo que consideren oportuno. Pero no tenemos contestación”.

Tercera derivada, la económica. “Los campos de golf de Andalucía en general son comerciales. Y el nuestro no es una excepción. Dada la situación actual, con cierres de frontera, nuestro mercado internacional no existe, y en el nacional, que tiene que suplir al internacional, te dicen que puedes abrir el 11 de mayo la instalación pero las fronteras interprovinciales estarán cerradas hasta final de junio. ¿Abro para que juegue la gente de Chiclana? No podría cubrir los costes ni minimizándolo”.

Conclusión. “Una cosa es lo que se quiere y otra, lo que se puede. Hoy por hoy no puedo asegurar que podamos abrir el día 11, no porque no quiera, sino porque realmente y dada la gran problemática sanitaria y el estado de alarma no me atrevo a tirar para delante sin protocolo. Son tres condicionantes en todos los campos de golf y cada uno tendrá que hacer sus números”.

El tenis, el pádel… “En el caso de las pistas, la explota Match Point como gestora pero la responsabilidad es nuestra como propietarios. Si no tengo claridad en cuanto actividades y protocolo, tampoco se podrá abrir. Si los tengo, entiendo que la pata económica no debe ser un problema”.

Pedro Rodríguez (Gerente del Club Vista Hermosa) "Hay incertidumbre, pero tenemos previsto abrir el campo a nuestros socios el próximo lunes"

Por último, Pedro Rodríguez, gerente del Club Vista Hermosa de El Puerto, aguarda como agua de mayo la confirmación oficial para retomar la actividad. “Estamos pendientes del consejo de ministros, de que se apruebe la prolongación del estado de alarma, de que saquen alguna orden ministerial. Tenemos que saber a qué atenernos. Y por eso hay incertidumbre”.

Confiado. “Entendemos que la provincia de Cádiz, en base a contagios e indicadores, si todo se cumple estará el próximo lunes en la Fase 1. Pero no todos los deportes son iguales. Sobre el golf, el tenis y el pádel todos tenemos una opinión, pero debemos ser muy cautos. Si estamos autorizados, abriremos el día 11 todo lo que podamos abrir”.

Los protocolos. “Vamos a seguir las directrices y recomendaciones sanitarias en general. Y desde luego no vamos a asumir ningún riesgo. La seguridad y la salud de los jugadores-socios y de los trabajadores es lo más importante”.