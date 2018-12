Contundente respuesta del Puerto Real a Yeyo Ramírez

Nueva polémica en el vestuario verdiblanco a raíz de las declaraciones a Diario de Cádiz de Yeyo Ramírez, el ya ex entrenador del Puerto Real, en las que denunciaba que se había cometido un fraude con su contrato por parte del club, que habría enviado una copia falsificada a la Federación Gaditana de Fútbol. "Yo tenía mi acuerdo firmado, con una cifra, y resulta que cuando lo han mandado por la intranet lo han modificado", explicaba el técnico jerezano. "El argumento que me dan es que la RFAF no les dejaba tramitar mi ficha en septiembre porque había una discrepancia entre el contrato enviado, a cero euros, y la licencia, en la que sí aparecía la cantidad", asegurando que él firmó su contrato con una cantidad "porque es lo que hago siempre".

El Puerto Real ha querido salir al paso de esos comentarios con un comunicado en el que cuenta su versión de los hechos en los siguientes términos. El conjunto verdiblanco acordó con el míster "reflejar la cantidad de cero euros, como se hace con todos los entrenadores en esta categoría, y este firmó el contrato en la fecha indicada". Añaden que Yeyo ha obviado "cualquier intento de acuerdo con el club. Joaquín Revuelta, del Colegio de Entrenadores, es testigo de todo cuanto referimos, puesto que dicha documentación se la enviamos a la Federación".

De toda esta situación, el Puerto Real afirma que "es este señor el que se ha inventado este desaguisado y ha rechazado cualquier acuerdo" y envía una copia del contrato junto con el comunicado. Además, indican que Antonio Bohórquez, presidente de la entidad de la Villa, "sufrió amenazas de Yeyo Ramírez en los siguientes términos: que le diera 3.000 euros antes del viernes o iría a la prensa a denunciarlo". Ante los hechos acontecidos, concluye que el club "estará a la espera de lo que decida el ente de la Federación Andaluza de Fútbol al respecto".

Cabe recordar que el técnico jerezano ha denunciado el caso a la RFAF, solicitando que le pida al club puertorrealeño el contrato físico, porque si no, "lo llevaré al juzgado de lo civil".