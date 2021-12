El Conil, con algo más que tres puntos en Las Cabezas

Miércoles festivo con Liga en el grupo X de Tercera División RFEF. El Conil CF sale de nuevo a escena y en esta ocasión afronta una segunda salida consecutiva que en esta oportunidad le lleva al campo del colista Cabecense (12:00 horas). Es una cita ideal para que el conjunto amarillo se haga fuerte en resultados -ya lo viene haciendo en su juego- y sea capaz de asestar un golpe muy duro al conjunto sevillano.

Con poco tiempo para preparar la cita después del 3-0 encajado en Jerez (frente al Xerez CD), el técnico Juan Reyes saca una lectura favorable de lo acontecido en Chapín a pesar de caer por un marcador tan amplio. "El que vea el resultado piensa que el Xerez CD estuvo sometiendo al Conil, pero la realidad es que eso no pasó. El Conil dio la cara y llevó a cabo tramos dentro del partido que fueron muy buenos. Después del primer gol de ellos -continuaba-, damos un paso adelante, cambio de sistema y metimos a Pablo Ureba en el centro del campo. Presionamos arriba, robamos balones y ellos se desquiciaron. Todo eso nos dio alas a pesar de que no se plasmara en el marcador. Pero con el segundo gol de ellos, que viene de un córner que no es y en el que hay una mano que no ve el árbitro, se puso todo muy cuesta arriba. A pesar de todo, felicito a mis jugadores".

Y la mente del responsable de la plantilla conileña ya está a tope pensando en los suyos y en el Cabecense. "Esta semana viajamos a un campo que es complicado como el de Las Cabezas. Ellos están muy necesitados de puntos y será difícil de batir en su campo. Vamos con las ideas muy claras de seguir la dinámica de juego de estos últimos partidos y de incluso anteriores encuentros. Considero que el Conil está jugando bastante bien salvo algún partido fuera. Vamos con esa idea, de continuar con ese juego. Queremos los tres puntos en un campo complicado porque ellos se están descolgando en la zona baja. Están obligados a sacar los tres puntos y debemos leer bien esa circunstancia".

Juan Reyes montará un once con la base del que salió el pasado sábado en Jerez, donde las sensaciones estuvieron muy por encima de un resultado abultado para los méritos de los amarillos a lo largo de los 90 minutos.