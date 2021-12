Cifuentes respira aliviado por el filial del Cádiz CF

Alberto Cifuentes, entrenador del Cádiz B, vivió desde el banquillo otra remontada de su equipo, esta vez ante el colista Tamaraceite (3-2). El técnico se mostraba "contento por la victoria" y la calificaba como "un empujoncito más", esperando "ser capaces de encadenar partidos puntuando". "Es bueno y no tanto. No podemos ponernos todos los días por debajo del marcador porque algún día nos va a tocar no remontar".

Cifuentes proseguía explicando que "hemos hecho una gran primera parte, sobre todo los primeros quince minutos". "En un desajuste nos han hecho, como en otras veces, gol en el primer disparo que nos han hecho. Una buena jugada de ellos en una situación que no podíamos conceder. Está claro que el equipo no es el mismo de hace unas semanas. No tenemos ese bloqueo. Hemos seguido jugando igual, con algunas ocasiones más. Hemos tenido otro error grosero que nos ha costado un penalti y otra vez irnos al descanso por detrás del marcador. Hemos salido muy bien. Hemos llegado, generado y hemos tenido acierto. Hemos sufrido al final, un poco más de la cuenta. Hemos podido cerrar el partido en alguna contra. Incluso en el gol anulado a Kensly, que el que estaba fuera de juego era Tiko".

Por otra parte, el técnico situaba que "la diferencia con otros partidos ha sido que hemos acertado en las ocasiones que hemos tenido". "El partido del otro día ha servido de desbloqueo. Los jugadores han entendido que podemos llegar al área y finalizar. Hemos hecho tres goles. Hay que intentar equilibrar un poco esa balanza para que seamos más sólidos y seguir teniendo eficacia arriba", explicaba.

Cifuentes se sinceraba al afirmar que "cuando ha tenido Fermín la del larguero y hemos encajado en la siguiente jugada, parecía otro déjà vu". "Otra vez había pasado igual. Habíamos tenido dos claras y hemos encajado como otros días. Pero es cierto que no hemos tenido ese bloqueo. Hemos seguido dominando, llegando y empatado relativamente pronto. No podemos conceder ese penalti para que se vuelvan adelantar. Ese punch que dices, estamos siendo constantes en el área y eso en un equipo filial me gusta".

Valoración a la segunda victoria consecutiva por primera vez esta temporada. "Espero construir un equipo como el que se ha visto. Presión alta, capaz de generar peligro por medio y por fuera para llegar al área con dos puntas. Es verdad que hay que ser sólidos y no podemos conceder esas ocasiones. Hay que construir un equipo sólido que puntúe y sea capaz de conseguir victorias consecutivas". En este sentido, admitió que es un alivio para el vestuario. "Estábamos compitiendo muy bien fuera de casa. En casa nos estaba costando y más como se ha puesto el partido. Ojalá el partido haya supuesto el desbloqueo para que en casa podamos ser peligrosos", finalizaba el preparador del filial del Cádiz CF.