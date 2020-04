El Chiclana Industrial ve viable una liga con grupos más grandes

Las instalaciones de El Fontanal cerraron hace seis semanas y a día de hoy en el Chiclana Industrial, como en el resto de equipos de la Primera Andaluza, siguen sin saber cuál será la decisión sobre cómo finalizar la temporada. Tras el anuncio del desconfinamiento por fases del pasado martes, que a la mayoría de la población le originó más dudas de las que ya tenía, en lo referente al deporte amateur colectivo no se ha concretado nada aún por parte de la Federación Española ni, por tanto, su homóloga andaluza tampoco se ha pronunciado.

"Seguimos a la espera de que la Federación se ponga en contacto con nosotros, pero personalmente creo que no se va a reanudar la temporada. No daría tiempo a que los equipos entrenaran ni a disputar las jornadas que quedan", señala Antonio Gómez, presidente del Chiclana Industrial. Sobre las propuestas que han hecho otros clubes de la categoría, el mandatario cree que "cada uno exige lo que considera que ha ganado. Nosotros no somos nadie para decir qué es lo que se tiene o no que hacer. Para eso está la Federación, que tratará de ser lo más justa posible, aunque no guste a todos".

Sobre la propuesta que hicieron otros clubes de la categoría, liderada por el Jerez Industrial y el Puerto Real en el grupo de Cádiz, Gómez concuerda solo en parte: "Me parece bien que, si no hay descensos, asciendan los clubes que están en las posiciones de ascenso. Me alegraría de verdad por todos ellos. Con lo que no estoy conforme es con esa reestructuración de grupos y categorías que plantean, porque habrá equipos que la puedan soportar y otros que no y eso sería una vuelta atrás".

"Cada equipo exige lo que considera que ha ganado; si no hay descensos, que suban los cuatro primeros"

El presidente todavía recuerda cuando hace años, antes de que se creara la División de Honor y cuando la Primera Andaluza agrupaba a los equipos de Cádiz y Huelva, que "hubo equipos onubenses que se negaron a ascender porque no compensaba hacer muchos desplazamientos desde sus localidades hasta Tarifa o Algeciras, por ejemplo". Por lo que volver a esto pero a nivel superior no lo ve viable, como ya afirmó Juan Luis Rojo, su homólogo del Chiclana CF. Cierto es que la opinión del rojinegro es todavía más neutra y justa, ya que el Industrial no se juega nada ni tiene opciones de llegar a los puestos de ascenso si se reanudara la competición cuando fuera posible, así sea en otoño o en 2021.

Gómez entiende a todos, a unos y a otros. A los que quieren que la competición se dé por terminada con lo que se ha jugado hasta ahora, a los que quieren que se reanude cuando sea posible y probablemente entienda hasta a los que quieren anular la temporada. Gómez entendería hasta a la Federación si dice que hay que jugar en julio, "aunque nosotros tengamos que hacerlo con los juveniles, porque del sénior trabajan todos en el sector turístico".

Por eso considera que "son los señores de la Federación los que están preparados para tomar esas decisiones, para eso están ahí. La última fase del desconfinamiento está prevista para finales de junio si todo va bien y si se equivocan los que se supone que saben de todo esto, menos sé yo todavía. Lo que decidan lo aceptaremos sin rivalidades ni problemas".

Como su club, Antonio es sencillo y cercano; por eso no le parece ningún mal que haya grupos de 22 equipos la próxima temporada si no hay descensos y que eso conlleve a una liga muy larga, como expresaron otras voces recientemente. "Ahora nos parece muy larga una liga de 22 pero llega Navidad y paramos tres semanas, dos en Carnaval y otras dos o tres en Semana Santa. Así que mira si da tiempo a disputar una temporada con dos equipos más".

Y tanto que da tiempo, Antonio. Tanto, que habría dado tiempo hasta terminar esta liga. Si hubiéramos sabido tantas cosas...