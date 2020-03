Con la suspensión de todas las competiciones deportivas por el estado de alarma en el que se encuentra inmerso todo el país, la Primera Andaluza se ha parado a falta de diez jornadas por disputar. Ante esta situación, el segundo del Chiclana Industrial lo tiene claro: "Me parecería justo que decidieran acabar el torneo aquí", señala Buyo. No se recuerdan precedentes pero el técnico considera que "a estas alturas de curso, las posiciones son las que son y no creo que vaya a haber grandes cambios".

En cualquier caso, el conjunto rojinegro está capacitado para continuar si se reanuda la competición. De hecho, la trayectoria industrialista en resultados es bastante irregular: gana un partido y pierde el siguiente, pero es cierto que le compite a cualquier rival que le pongan por delante. "Estamos pecando de juventud pero no tenemos tantas necesidades como el año pasado a estas alturas. Hay un colchón de siete puntos sobre el descenso", recuerda.

Y es que la media de edad es una de las más jóvenes del grupo. Solo David Montero (29) excede de ella y se nota cuando no está en el campo por problemas laborales: "En el once titular siempre suele haber 5 o 6 futbolistas de primer año, con apenas 19, y a veces David se ve desubicado, cuando es nuestro principal baluarte en el terreno".

Por otro lado, Buyo cree que "la categoría está bastante igualada y mucho más fuerte que el año pasado. La mayoría de la media de los rivales es de edad es de 27 o 28, excepto Balón y Algeciras B. Y ante eso el equipo juega bastante bien, mejor que el rival con frecuencia, pero no materializa después. De las pocas que recibimos, las encajamos todas. Nosotros seguimos remando pero la experiencia la tienen que ir adquiriendo ellos".

El equipo se reparte la capitanía en ausencia de David Montero. Hombres como Manolito, Xisco o Álex Rodríguez tienen la confianza del míster y "saben lo que quiero". Este pequeño grupo de jugadores goza de la completa confianza del míster y se conocen perfectamente para trasladar sus ideas al juego.

En la línea de arriba, Pablo Muñoz estaba alcanzando su mejor nivel desde que llegó al Chiclana Industrial, pero una pequeña lesión y problemas personales mermaron su rendimiento. Afortunadamente, esa etapa quedó atrás y el delantero está volviendo a entrenar fuerte y concentrado.

El tema de la concentración no es exclusivo del ataque, pues lo trabajan especialmente en todas las líneas desde la pájara que les entró ante Balón y Chipiona "y eso no puede volver a ocurrir". Ahora habían empezado a trabajar en un sistema de juego "más compacto, con más llegada e intensidad".