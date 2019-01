El Chiclana se hace fuerte en la segunda plaza

La vigésima jornada de Liga en el grupo gaditano de Primera Andaluza ha estado marcada por la victoria del Chiclana CF (2-1) sobre el Jerez Industrial, la del Balón en el feudo del San Fernando B (0-1) y la del Trebujena ante el Bazán (1-0). Derrotas para el Chiclana Industrial y el Recreativo Portuense.

En el Municipal de Chiclana, el equipo de Lupi se ha quedado con los tres puntos después de tener que remontar el tanto inicial del Jerez Industrial. Pablo Domínguez y Sergio Alba lo han logrado antes del descanso, cuando el árbitro ha expulsado al técnico visitante.

El Balón se ha impuesto en Sacramento al San Fernando B pero ha tenido que sudar por el enorme derroche de pundonor del conjunto azulino. Los de Juanma Cruz no se podían permitir el lujo de pinchar para no perder comba con la cabeza y para quedarse con los puntos han tenido de dar el do de pecho. Diego Luis ha sido el autor del único tanto.

Gran partido en Trebujena que ha medido al líder con el Bazán. La igualdad ha sido la tónica a lo largo de los 90 minutos, con ocasiones en ambas porterías. Ha sido finalmente Joaquín el que ha roto las tablas marcando en el minuto 73. Un tanto que fortalece al equipo de José Luis Otero y deja más lejos del play-off al de Jesús Pecci.

Traspié del Recreativo Portuense ante El Torno 2009 (1-2), una derrota dolorosa ante un adversario que iba peor clasificado y que ha salido airoso, de forma merecida, de El Puerto.

Por último, paso atrás del Chiclana Industrial en su duelo con el Vejer Balompié (0-1), que mantiene a los rojinegros en el vagón de cola de Primera Andaluza. Los vejeriegos suman tres puntos que le dejan en una zona muy cómoda de la clasificación.

Resultados de la 20ª jornada: Chiclana Industrial, 0 - Vejer, 1; Tarifa, 3 - Juventud Sanluqueña, 1; Guadiaro, 1 - Villamartín, 2; San Fernando B, 0 - Balón, 1; Trebujena, 1 - Bazán, 0; Ubrique, 2 Tesorillo, 1; Recreativo Portuense, 1 - El Torno 2009, 2; Chiclana CF, 2 - Jerez Industrial, 1 y Alcalá del Valle, 1 - Algeciras B, 4.

Clasificación: El Trebujena es líder con 44 puntos, seguido del Chiclana CF con 43 y el Balón con 42. Completa la zona de fase de ascenso el Villamartín con 40 puntos. Por detrás, Ubrique (38) y Bazán (37). En la zona baja, 26 puntos para el Recre Portuense, 19 para el Chiclana Industrial, 12 para el Alcalá del Valle y 11 para el San Fernando B, estos dos últimos en puestos de descenso.