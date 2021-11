Cádiz vuelve a ser escenario de un desafío internacional

El regatista español Álex Pella y el francés Romain Pilliard atacarán el próximo mes desde aguas gaditanas el récord homologado de la circunnavegación hacia el oeste, marca fijada en un tiempo de 122 días, 14 horas y 3 minutos en 2004 por el navegante francés Jean Luc Van den Heede.

A los mandos de un maxi-trimarán oceánico reacondicionado, Álex y Romain saldrán de su puerto de origen en la Trinité-sur-mer (Bretaña francesa) el próximo 28 de noviembre hacia la Bahía de Cádiz, donde tienen previsto instalar su base técnica en Puerto Sherry. Allí aguardarán la mejor ventana meteorológica para lanzarse a por el desafío, que partirá desde Sanlúcar de Barrameda, ya que la línea oficial de salida y meta está situada en la desembocadura del río Guadalquivir para conmemorar la expedición de Magallanes y Elcano que partió del mismo lugar hace 500 años, el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

En 1519, Fernando Magallanes inició la expedición española en busca de una ruta marítima hacia las islas de las especias. La expedición fue completada en 1522 por el marino vasco Juan Sebastián Elcano, que asumió el mando de la expedición en Filipinas; consiguió alcanzar el objetivo de las Islas Molucas y decidió regresar a España, navegando siempre hacia el oeste, demostrando así la redondez de la tierra y cambiando la historia para siempre.

Cinco siglos después, el dúo franco-español está decidido a demostrar que es posible conseguir la máxima competitividad minimizando el impacto en el planeta. "Navegaremos a dos en un proyecto que, como dice su nombre, 'Use It Again!' ('Úselo de nuevo'), trata de sensibilizar sobre la importancia del reciclaje para la sostenibilidad de nuestro planeta", apunta Pella.

La tripulación del 'Use It Again!' partirá de La Trinité-sur-Mer para realizar una etapa prólogo de 800 millas náuticas hasta Cádiz. Esta será una última sesión de entrenamiento a gran escala antes de abordar el gran reto: una vuelta al mundo de más de 34.000 millas (63.000 km), pasando por el Cabo de Hornos, atravesando el Estrecho de Torres al norte de Australia y posteriormente el Cabo de Buena Esperanza, Cabo Verde y Canarias, antes de regresar a Sanlúcar de Barrameda, donde se parará el crono, para posteriormente remontar el río Guadalquivir hasta Sevilla.