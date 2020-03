Álex Romero, el entrenador , explica que "a nivel deportivo, el parón ha roto la dinámica de trabajo . Nos hemos visto forzados a readaptarnos y reinventarnos , preparando sesiones físicas individuales para que cada una las realice en su casa. Sobre todo consisten en ejercicios de fuerza, para no perder tono muscular, y trabajo de cardio subiendo escaleras o saltando a la comba, esto último si no es factible lo primero. Más no se puede hacer en estas condiciones".

Óscar Torres, presidente: "Veo la permanencia al alcance"

Óscar Torres, presidente incombustible del club y a su vez concejal del Ayuntamiento de la capital gaditana, ofrece su opinión sobre las causas de tan mala temporada: "Se han dado varios factores que se han unido al interés que teníamos de rejuvenecer la plantilla con gente de nuestros escalafones inferiores y de esta zona geográfica. Son jugadoras que no tenían experiencia en categoría nacional y este es un peaje que sabíamos que íbamos a pagar. Eso sí, sin llegar a los límites de la situación actual. Junto a esto resalto otras dos claves, que son la abundancia de lesiones de jugadoras importantes llamadas a liderar el proyecto al ser las de más experiencia y la falta de uno de nuestros buques insignia durante muchos años, ya que Tere no ha podido jugar por incompatibilidad laboral con los horarios de entrenamientos y partidos". Deja claro que la esperanza no se pierde: "Quedan ocho jornadas y está complicado, pero creo que el equipo va a tener posibilidades de salvarse hasta el final. Estamos por debajo pero veo al alcance la permanencia. Hemos perdido varias veces por la mínima y eso quiere decir que se ha competido, que podíamos llevar más puntos". Antes de despedirse, un compromiso: "Quiero lanzar un mensaje. Bajo el liderazgo de Kiko Oliva como director deportivo, pase lo que pase este proyecto no acabará aquí. Por supuesto que seguiremos haciendo hincapié en el trabajo basado en la cantera".