El filial del Cádiz CF inicia la Liga con una derrota injusta

Derrota del Cádiz CF Mirandilla en el primer partido de la Liga 2023/24, que cayó 2-1 a manos del Betis Deportivo. Un marcador que no hace justicia a lo acontecido en el terreno de juego, sobre todo por las ocasiones claras que ha dejado escapar el equipo visitante.

Hay que hablar de una primera parte con cierto equilibrio y llegadas a las dos áreas, si bien la puntería cadista y las intervenciones de Víctor Aznar provocaron que el cero a cero tuviera hasta el descanso contrato indefinido. Y eso que el Betis Deportivo, con la iniciativa, y el Cádiz CF Mirandilla, con verticalidad en sus contados ataques dieron trabajo a las defensas porque resultó fácil encontrar fisuras en una y otra.

Cualquiera de los dos conjuntos pudo tomar ventaja en el primer acto. El primer aviso llevaba color verdiblanco con un tiro intencionado de Darío Germil al que Aznar respondió con un despeje de muchos quilates. Apretaba el equipo bético y aprovechaba un error de bulto de Miranda para que de nuevo Germil tuviera un mano a mano con Aznar que de nuevo ganó el portero. Sensacional el brasileño.

Pasado el cuarto de hora inicial se empezó a soltar el filial cadista. Y lo hizo en una contra veloz que acabó con un centro pasado de David Amigo al que no llegó Etta Eyong. Pasaban los minutos y se acomodaba un poco más el equipo de Alberto Cifuentes, que a las puertas del descanso gozó de un mano a mano de Etta Eyong que terminó chutando mordida ante la llegada de un defensor. El telón a la primera mitad tuvo como escenario el área cadista y a Ortiz, que cruzó un pase de la muerte que casi besó el poste derecho de Aznar.

Se fue el primer acto con sensaciones aceptables en los visitantes pero la pólvora mojada cada que que se acercaba a las inmediaciones de Fran Vieites.

A la vuelta de vestuarios los dos entrenadores empezaron a mover el once en busca de alternativas que rompieran la igualdad. Y, de entrada, una oportunidad como ninguna otra para Etta Eyong; mala salida de Vieites y el cadista solo y sin portero empuja el balón fuera.

Le costó al Betis Deportivo reaccionar y cuando lo hizo la polémica estuvo presente. Internada del ex cadista Assane que es derribado por Adri Salguero. Tufo importante de penalti, pero el colegiado no lo entendió de esa manera. No había tiempo para lamentarse y tocaba arrebato de victoria. De esa manera cayó el 1-0. Centro en jugada de Visus que Assane remata de forma poca ortodoxa ante la fallida salida de Víctor Aznar, que empañaba todo el buen trabajo anterior.

El Cádiz CF Mirandilla no arrojó la toalla porque creía en lo que hacía. No era justa la desventaja a tenor de los sucedido en el césped. Y llegó la recompensa. Córner desde la izquierda que despejó Reina y Adri Salguero enganchó el balón con la zurda y lo metió por la escuadra derecha de la portería bética. Se había conseguido lo más difícil pero tocaba estar centrado 100%. Ahí falló el filial cadista porque dos minutos después de la igualada el Betis Deportivo rompía de nuevo el duelo. Manu Morillo remata en dos ocasiones en boca de gol sin apenas oposición y en la segunda mandó el balón a la red.

Se agotaba el choque en la ciudad deportiva Luis del Sol con el equipo visitante en un querer y no poder, y con Manu Morillo, envalentado por su gol, probando suerte desde unos 25 metros y asustando de manera seria al portero cadista.

El encuentro fue agonizando sin novedades y con el Cádiz CF Mirandilla sin balón porque el Betis Deportivo tiró de calidad para agotar los cinco minutos de añadido sin que sucediera nada, lo que también es una virtud en un equipo joven.

El próximo domingo, día 10 de septiembre, el filial gaditano se estrenará como local ante el Yeclano Deportivo (12:00 horas).