El Campeonato de Europa de RS:X, organizado por el Club Náutico Arenal de Mallorca, llega hoy a su fin con la disputa de las medal race, regata final reservada a los 10 mejores clasificados de cada categoría. El alicantino Iván Pastor, noveno en RS:X masculino, será el único representante español aunque sin opciones de alcanzar el podio.

En lo que respecta a RS:X femenino, Blanca Manchón (CN Puerto Sherry) completó la cuarta jornada de la competición en la 13ª posición de la clasificación general y es la 10º mejor deportista europea, empeorando su situación del día anterior. Estas cifras dejan a Manchón fuera de la medal race de su clase pero hoy disputará una última manga, navegando con el resto de la flota de grupo oro, con la que podría mejorar su plaza en la clasificación continental. En esta manga participará junto a su compañera de club Pilar Lamadrid, quien se ubicó en el 25º lugar de la general absoluta femenina.

Manchón, que reconoció no haber tenido una semana muy "inspirada", hizo autocrítica al repasar sus resultados a lo largo del Campeonato de Europa: "No he estado fina. Me notaba bien físicamente y con buena velocidad, pero cuando se te cruza un campeonato es difícil salir de allí".

Aun así, la regatista sevillana del club portuense se mostraba "feliz" por estar más cerca de conseguir la plaza nominal para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Es el objetivo que llevo persiguiendo estos dos últimos años y estoy muy contenta sabiendo que estoy muy cerca de volver a representar a mi país en unos Juegos Olímpicos, que es lo que me motiva ahora mismo", aseguró.