El Balón de Cádiz CF inicia el sueño por dar el salto de categoría

El momento de la verdad arranca este domingo (21:30 horas) para el Balón de Cádiz si pretende estar la próxima temporada en División de Honor Andaluza. Los amarillos se estrenan en la segunda semifinal del play-off en busca de una plaza en la final prevista para el próximo fin de semana. El rival de los balonistas es otro histórico, el Jerez Industrial, que pretende recuperar el lugar perdido en categorías superiores.

El campo Antonio Gallardo (antiguo Antonio Barbadillo), en Arcos, es el escenario en el que gaditanos y jerezanos midan sus fuerzas después de cuatro meses desde que se suspendiera la competición en Primera Andaluza.

La actualidad deportiva del Balón viene marcada por los ajustes finales para el choque contra los industrialistas. Un partido en el que serán baja Richard -goleador del equipo- y Valentín, que se encuentran sancionados desde antes del confinamiento. Hay jugadores que arrastran algún problema físico, si bien el cuerpo técnico tiene confianza en lograr el apto general para que el resto de futbolista pueda estar en condiciones para jugar hoy en el Antonio Gallardo.

Juanma Cruz afirmó en la previa que "veo al equipo muy bien, donde queríamos cuando comenzamos a planificar estas cuatro semanas". "Hemos ido de menos a más en el ritmo de trabajo y los chavales han trabajado bien. Veo al equipo rápido y parece que no ha habido parón".

Los amarillos se medirán al Jerez Industrial, uno de los equipos más potentes y un club histórico del fútbol gaditano. "Será un partido complicado y nos mediremos a un rival de superior categoría. La última vez yo jugué contra el Jerez Industrial estaban en Segunda B. Esta categoría es difícil y cuesta mucho salir de ahí", añadiendo que "el Jerez Industrial ha estado líder buena parte del campeonato y perdió esa condición en las últimas jornadas".

En lo estrictamente deportivo descartó a los sancionados Richard y Valentín: "El goleador del equipo no estará y jugaremos con lo que tenemos, que es muy bueno. Tenemos bajas importantes pero siempre nos hemos caracterizado por no depender de las individualidades". En la misma línea destacó que "no tengo once tipo porque durante la temporada han jugado todos prácticamente el mismo número de minutos".

Por su parte, el Jerez Industrial afronta el encuentro plagado de bajas, incluyendo al 75 por ciento de su defensa titular. David Velázquez está sancionado y Maikel y Álex Rodríguez decidieron -al igual que Piñero- no disputar el play-off por temor al coronavirus. El meta Álex García, que arrastra molestias en un hombro, jugará infiltrado. Y, para colmo, Jesús Barrera ha sufrido esta semana una caída en su domicilio que hace que se pierda el encuentro. Son muchos los ex amarillos que juegan en las filas industrialistas.

El partido, sin público, será retransmitido por la televisión de la Andaluza de Fútbol (RFAFtv) y también por Onda Cádiz y 7TV.