El Avanza Jaén, una cita de máxima exigencia para el Cádiz CF Virgili

El Cádiz CF Virgili se desplaza este fin de semana hasta Jaén para enfrentarse al CD Avanza Jaén, uno de los grandes proyectos deportivos de esta temporada en el Grupo 5 de la 2ª División B Futsal, que cuenta en sus filas con jugadores de gran entidad y algunos de ellos llegados desde Primera División. El partido se disputará el sábado 30 de septiembre a las 18:00 horas en el Pabellón La Salobreja.

El técnico del equipo gaditano, Francisco Javier Aragón, basándose en las fortalezas del rival explicó que "vamos a La Salobreja a enfrentarnos a uno de los favoritos para estar en los puestos de la fase de ascenso y con todo tendremos que aprovechar nuestras virtudes, hacer bien todo lo que sabemos hacer de la mejor manera posible e intentar ir puliendo los errores que hemos tenido en los dos primeros partidos que tenemos que seguir mejorando para dar nuestra mejor versión. Sabemos de la entidad del rival al que nos enfrentamos, pero aún así somos conscientes de nuestras posibilidades para intentar traernos algo positivo de Jaén".

Ya desde esta semana la enfermería del equipo se encuentra vacía tras haberse recuperado Óscar Rodríguez de unas dolencias que le ha impedido debutar esta temporada. Aún así, el jugador no formará parte aún de la convocatoria y su regreso tendrá que esperar. Francisco Javier Aragón destacó de la semana de trabajo que "se ha desarrollado con muchísima intensidad y ganas por parte de los jugadores teniendo en cuenta que el inicio de la competición en cuanto a puntos sumados ha sido inmejorable.

El Cádiz CF Virgili juvenil, ante el Torremolinos FS

El equipo juvenil del Cádiz CF Virgili, en División de Honor Juvenil Futsal, se desplaza este sábado para jugar en el Palacio San Miguel de Torremolinos el encuentro de la jornada 3 de liga ante el Club Torremolinos FS, a partir de las 19:30 horas.

El técnico del equipo, Miguel Ángel Amador, recalcó que el Club Torremolinos FS "es un equipo cuya clasificación no le hace justicia y sabemos del potencial de esta plantilla y los resultados no le han ido de cara. Sabemos que va a ser complicado puntuar allí". Y con respecto a la semana en el equipo "hemos trabajado bien y esperamos que el equipo corrija los errores cometidos en partidos anteriores". El equipo sigue teniendo bajas sensibles "que harán que no podamos tener todo el potencial que hubiésemos deseado".