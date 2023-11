El Antequera asalta el fortín isleño (0-1)

El Antequera ganó en San Fernando (0-1) y lo hizo aprovechando uno de los pocos despistes defensivos, esos que en esta categoría se pagan con creces. El equipo malagueño dejó a las claras que no está donde está por casualidad y, a pesar de que los de Alfredo Santaelena pusieron toda la intención del mundo en busca del empate, la pólvora estuvo mojada durante todo el duelo y no acertó para batir a Eric Puerto.

El partido comenzó con la intensidad que se le presumía en la previa, con dos equipos con muchas ganas de llegar al marco contrario lo antes posible y de aprovechar cualquier fallo del rival. Y pronto lo hizo el cuadro de la provincia malagueña porque no habían transcurrido tres minutos desde el inicio del choque cuando un centro desde la derecha de Luismi dejaba en el segundo palo, y ante un despiste monumental de la zaga azulina, a Loren Buron para que anotase, en un visto y no visto el primer tanto de la tarde.

Ese gol revolucionó, de alguna forma el partido ya que las ocasiones de gol no tardaron en llegar. Los isleños en bloque alto, presionando en campo contrario, obligaban a un Antequera repleto de calidad a no tener facilidad para sacar el balón jugado desde su propia portería. Aún así pudo llegar el cero a dos en estos primeros instantes del choque si no es por el cancerbero azulino Fuoli. Un pase interior dejó a Luismi en mano a mano con el portero isleño, pero el intento de vaselina fue diagnosticado por el guardametas que logró repeler el intento.

A partir de entonces todo fueron ocasiones para los azulinos, ya que en el 13’ Dani Molina contó con una ocasión en un remate de cabeza que interceptó Eric Puerto y en el 15 fue Aquino el que se internó para que su pase de la muerte no encontrase rematador azulino. Un minuto después llegó la ocasión más clara de los isleños en esta primera mitad ya que un centro de Nahuel Arroyo llegó, como un caramelo, a la cabeza de Aquino que, con todo a su favor, mandó el esférico fuera. Eran los mejores minutos de los de Alfredo Santaelena. En el 23’ una internada por banda izquierda de Luis Ruiz terminó con un centro de éste a las manos de un seguro Eric Puerto y en el 27 Aquino fue derribado dentro del área no apreciando el colegiado un penalti que bien pudo ser pitado.

Se sacudió el dominio local el cuadro visitante en las postrimerías del primer tiempo y lo cierto es que en el último cuarto de hora de la primera mitad, el equipo de Javi Medina estuvo, incluso, cómodo en el césped del Iberoamericano. Todas las espadas se quedaban en lo más alto para la segunda mitad.

En la segunda, y en sus inicios, la dinámica no cambió. El partido era un continúo tumba abierta y si los isleños buscaban la igualada una y otra vez, los malagueños buscaban la manera de sentenciar el choque. Por eso en el 51’ Ale Marín se internó y disparo alto y en el 52’ fue de nuevo Aquino de cabeza el que no impulso acertadamente el balón a pase de Nahuel.

El encuentro entró entonces en una dinámica de no pasar muchas cosas, quizás previniendo lo que iba a ocurrir en los instantes finales del choque. Biabiany, en su centenario, seguía copando el protagonismo en la banda derecha y Alfredo Santaelena fue poniendo, uno a uno, a todos los delanteros de los que dispone a excepción de Oliva. Los isleños terminaron jugando con Dani Selma, Marcelo y Ángel Sánchez, tres delanteros centros, pero ni por esas.

En el 56 Biabiany no acertó en un balón interior que lo pudo dejar mano a mano con el portero, pero un minuto después fue Luismi Redondo el que puso a prueba los reflejos de Fuoli. Era un continuo dar y recibir. En los instales finales, lógicamente, todo fueron prisas. De nuevo Biabiany estrelló el cuero en la base del poste en un centro-chut en el 83’, Marcelo no acerto en el 85 y Selma lo tuvo todo para empatar en el 92’, al igual que José Carlos en la última del partido en el 95’, pero la suerte estaba echada, y el equipo azulino recibía su segunda derrota consecutiva ante un equipo que ha dejado muy buenas sensaciones en su paso por La Isla.