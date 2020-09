El regatista gaditano Alejandro Alcázar ya se encuentra inmerso en los previos a su participación en la emblemática Mini Transat 2021, regata en solitario bianual que separa Francia de Guadalupe con parada en las Islas Canarias. Para ello, el gaditano arma el barco Shikitito, un Vector 6.5 de última generación con matrícula ESP1004 y grímpola del CN Puerto Sherry, con el acaba de tomar parte en la XXXI Regata Mare Nostrum para la clase Mini 6.5 a dos, organizada por el CN de Garraf entre los días 26 y 31 de agosto.

El Shikitito llegaba a Barcelona, donde se disputarían las primeras regatas del circuito de la Clase Mini, el pasado mes de julio para montarlo y equiparlo de electricidad, electrónica, velas, etc. De Barcelona el equipo se trasladaba a Garraf, “y sin tiempo apenas de preparación, completamos las que a la postre serían las primeras millas que navegaba el barco”, nos cuenta Alcázar.

Una vez allí, el barco se sometía a los estrictos controles de seguridad y se terminaban de ajustar los últimos detalles para llegar a la mejor puesta a punto. También era el momento de reunirse con Etienne Bertrand, diseñador del Vector 6.5 que viajaba desde Francia para disputar la regata con el gaditano, "ha sido de enorme ayuda, ya que además de ser un navegante reputado, conoce como nadie un barco que ha salido de su ingenio".

Para la regata, la organización programó un recorrido de 230 millas que el equipo afrontaba con incertidumbre, "tomamos la salida con cosas pendientes por hacer y dándole prioridad a la seguridad, siendo la primera regata y con todo por probar, decidimos tomárnoslo con tranquilidad para coger seguridad en el barco".

A partir de ahí, la travesía era un ‘problema-solución’ continuo, algo más que previsto dado el desconocimiento del barco, "sin embargo y a pesar de que cada vez que surgía un problema teníamos que reposicionarlo todo con la consecuente pérdida de tiempo, una vez solventados los problemas teníamos la respuesta del barco, consiguiendo buena velocidad y que todo funcionara a pesar de no poder centrarnos en la táctica de la regata".

Otro de los problemas al que tuvieron que hacer frente los dos tripulantes fue el del idioma, algo que también fue mejorando, "poco a poco nos íbamos entendiendo con un inglés limitado y pasadas las primeras horas ya sabíamos que teníamos que hacer cada uno, repartiéndonos las tareas bastante bien. Etienne me aportó muchas cosas, detalles sobre el barco y vivencias personales, como mejorar el barco, diseños, pesos, velas..."

Completada la primera regata del Shikitito, el balance del equipo es muy positivo, "es un barco que con condiciones favorables anda muy bien, y cuando no lo son tanto, el resultado se consigue a base de esfuerzo, pero se consigue". Esto lo pudieron comprobar el último día en un bonito mano a mano con Felip Mol y Marc Miro y su barco Allevà, un Pogo 2 que se desenvolvía en unas condiciones muy buenas para ese barco y no tanto para el barco de Alcázar y Bertrand, "pero a pesar de ello, al final conseguimos distanciarnos de él con vientos de 8-12 nudos de popa, dándonos cuenta de que trabajándolo bien en condiciones no favorables para nosotros, podíamos hacerlo correr como los que más".

"Lo importante es que esta regata nos la tomamos como un test, nos ha servido para ver qué tenemos que cambiar, que mejorar, que me gusta del barco y que no", concluye Alejandro, a lo que añade su Team manager Carlos Martínez. "Hay que seguir trabajando, pero no es mal comienzo haber acabado la regata después de 230 millas y sin haber entrenado ni testado el barco, sabíamos que no era la mejor circunstancia pero no podíamos dejar pasar la oportunidad, y definitivamente, quedar en el décimo puesto en estas condiciones creemos que no está nada mal".

El barco ganador de la regata fue el Like Crazy del Yacht Club Uruguayo.