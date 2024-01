El Abierto de Navidad, un éxito en Medina

El torneo de ajedrez en la localidad de Medina Sidonia ha resultado ser un gran éxito, con la participación de 58 ajedrecistas en diferentes categorías y un emocionante espectáculo para el público asistente.

El I Abierto de Navidad de Ajedrez Ciudad de Medina Sidonia, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Ajedrez Medina Sidonia y el Club de Ajedrez Conil, se llevó a cabo en el Pabellón Polideportivo Baruccio Caropo.

El evento contó con la participación de jugadores de varias edades, desde la categoría Sub'8 hasta la categoría Supra 65, lo que demostró el interés y el talento creciente en este deporte intelectual en la región.

El Ayuntamiento de Medina Sidonia expresó su agradecimiento a Adrián Luna y a los demás miembros de la Asociación Ajedrez Medina Sidonia, así como a Paco Ligero y a los integrantes del Club de Ajedrez Conil, por su valiosa colaboración en la organización del torneo. También se agradeció a todos los participantes y al público asistente por su apoyo.

El torneo concluyó con la entrega de premios, en la que se destacó a los siguientes ganadores en diferentes categorías:

– Categoría General: Francisco Javier García Jiménez (primer clasificado), Juan Campos Calvo Sotelo (segundo clasificado) y Laia García Rodríguez (tercera clasificada).

– Categoría Local: Manuel Ariza Ariza (primer clasificado) y Rubén Bolaños Sánchez (segundo clasificado).

– Subcategorías: Francisco Javier García Vieira (SUB 1.800), Manuel Marín Aroca (SUB 08), Arturo Sánchez Castro (SUB 10), Antonio Leal Rodríguez (SUB 12), Christian Vega Redondo (SUB 18), Jacinto Coba Moncada (SUPRA 50) y Fermín Vallecillos Olvera (SUPRA 65).