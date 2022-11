UGT denuncia que La Ibense “se va al traste por una mala gestión empresarial”

UGT ha informado que Sainberg La Ibense, “empresa histórica de la provincia de Cádiz” nacida en Sanlúcar y actualmente radicada en el polígono agroalimentario de Jerez, presentará un ERE extintivo.

Esta firma “en manos de un grupo inversor” que en la actualidad cuenta con unos 40 empleados indefinidos y otros tantos fijos discontinuos “ya venía arrastrando impagos a los trabajadores, aumentó su crisis con la pandemia, pero, sobre todo, por la mala gestión en los últimos años, unida a los ERTEs de la pandemia, se sumó un nuevo ERTE en el mes de julio que finaliza el próximo 10 de diciembre, entrando a su vez en julio en concurso de acreedores”. Así las cosas, ha comunicado al sindicato que “la administración concursal tiene previsto presentar un ERE extensivo”.

Para UGT, se trata de “una nueva desgracia más para nuestra provincia”, argumentando que “de nuevo una mala gestión empresarial se lleva al traste una empresa emblemática y casi un centenar de familias, familias que en muchas épocas se han llevado hasta meses sin cobrar por mantener su empresa y, desgraciadamente, este es su final”.

La organización sindical afirma temer que “esto acabe en otra nave abandonada, máxime cuando hay empresas interesadas en la misma”.

Ante este panorama, ha decidido en asamblea difundir la situación de la empresa y la presentación del ERE, solicitar a la administración concursal “una toma de contacto con las empresas interesadas en la compra” y no firmar el ERE si no se liquida el personal según su antigüedad, se liquida la deuda de los trabajadores recogida en el ERTE actual y se abona la nómina de los empleados no adscritos al mismo.