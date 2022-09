Rota acogerá esta semana el I Congreso Feminista de la provincia

El próximo jueves y viernes se celebrará el I Congreso ‘Rota, en clave feminista’, un evento con el que esta localidad “se convertirá en el epicentro de la provincia para hablar de feminismo e igualdad”, según ha destacado la Diputación.

La institución provincial y el Ayuntamiento de Rota han presentado este congreso en el Palacio Municipal Castillo de Luna con las intervenciones de la vicepresidenta tercera responsable de Igualdad de la Diputación, Carmen Collado; la segunda teniente de alcalde y diputada provincial, Encarnación Niño; y la presidenta de la Asociación de Mujeres Feministas de Rota, Carmen Lanagrán, entidad organizadora de estas jornadas. La Diputación financia el programa y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento para su celebración en el Auditorio Municipal ‘Alcalde Felipe Benítez’.

Según han subrayado, el congreso, que supera las 400 inscripciones, “contará con mujeres ponentes de primer nivel”. El programa incluye en su inauguración la presencia del presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, y el alcalde roteño, Javier Ruiz; y la conferencia de clausura correrá a cargo de “una histórica del movimiento feminista”, la ex vicepresidenta del Gobierno central Carmen Calvo.

Entre las “feministas destacadas” que participarán figuran Rosa Cobo, Ana de Miguel, Altamira Gonzalo y Beatriz Ranea. El congreso se estructura en cinco mesas de debate bajo los títulos ‘La agenda feminista: panorama actual’, ‘Feminismo y proyección mediática’, ‘Violencias machistas: impacto en lo local’, ‘Entidades locales y políticas de igualdad’ y ‘Diferentes violencias contra las mujeres: Acoso sexual, pornografía, prostitución, trata’.

El programa se completa con actividades paralelas como el musical de La Mare, una actuación de la chirigota 'We can do Carnaval' y un especial resumen del congreso a cargo de la empresa Cadigenia.