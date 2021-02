Vox ha desmentido públicamente haber apoyado los presupuestos municipales para este año argumentando que “el concejal José Manuel Martínez Ayala ha sido expulsado del partido, por lo que, en la actualidad, no representa” al mismo en el Ayuntamiento de Sanlúcar.

Según asegura, “la dirección nacional de Vox ya exigió en su momento al edil que actuara con coherencia personal y respeto, instándole entregar su acta de concejal cumpliendo así el documento que él mismo firmó y que le comprometía a ello si dejaba el partido”. “Desde la dirección nacional de Vox se están realizando todos los trámites oportunos ante el Ayuntamiento para que Martínez Ayala deje de figurar como portavoz del grupo municipal Vox al haber sido expulsado del partido”, ha precisado.

Esta formación política ha mostrado su “más profundo rechazo hacia la actitud que está adoptando Martínez Ayala, haciendo uso de unas siglas y unos recursos municipales, como un despacho municipal o una asignación económica, que no le corresponden, así como la toma de decisiones en nombre de un partido al que ya no pertenece”.

Vox añade que el citado edil “no sólo no pertenece a este partido, sino que, además, en la actualidad preside otra formación política”, en alusión a España Suma, “por lo que en ningún caso pueden tomarse sus decisiones municipales como propias de Vox”.

Martínez Ayala ha contestado que “la dirección Nacional de Vox nunca se ha puesto en contacto conmigo ni con el Ayuntamiento para solicitarme el acta ya que todo el mundo sabe que el acta pertenece al concejal y no a ningún partido político”.

“La numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo dicta que no cabe confundir grupo municipal con partido político. En base a dicha jurisprudencia el grupo municipal Vox de Sanlúcar nada tiene que ver con el partido político Vox”, aduce.

El concejal asevera que no ha sido expulsado de la formación, sino que en septiembre solicitó su baja y en octubre el propio partido le comunicó que había procedido a tramitarla. Sobre el “expediente de expulsión” abierto por la dirección provincial de Vox, Martínez Ayala defiende que “no procede porque para expulsarte de afiliado tienes que ser afiliado”.

En relación a su voto favorable a los presupuestos municipales, arguye que el Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs) ha incluido en tales cuentas todas las propuestas que ha presentado. “Obviamente, los presupuestos se pueden mejorar, pero considero que suponen un avance con respecto a los anteriores y no me importan las críticas, porque van con el cargo. Lo que me importa es que la ciudad mejore”, afirma.