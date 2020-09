El único concejal de Vox en Sanlúcar rompe su afiliación: "Este partido es un fraude"

El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sanlúcar, José Manuel Martínez Ayala, ha anunciado hoy en el pleno municipal de esta ciudad que abandona el partido pero no su acta, ya que seguirá lo que resta de mandato corporativo como edil no adscrito. Y en su adiós a Vox no ha escatimado críticas, ya que en una de sus intervenciones ha acusado a esta formación política de, entre otras cosas, ser una "estafa", un "fraude" y de haberse convertido "en una empresa piramidal que juega con los sentimientos de los españoles simplemente para sacar dinero".

Martínez Ayala, un madrileño que lleva ya más de dos años residiendo en Sanlúcar, ya fue noticia a principios de año, cuando se convirtió en una de las piezas importantes de la candidatura alternativa a Santiago Abascal para presidir el partido en España. Sin embargo, esa lista alternativa que liderara el canario Carmelo González ni siquiera terminó siendo validada por la dirección del partido, lo que dejó el camino expedito para la reelección del actual líder nacional de Vox.

La baja como afiliado de Martínez Ayala se produce justamente después de unas elecciones internas en la provincia de Cádiz que han desembocado en la victoria de la lista oficialista encabezada por José Ortells en detrimento de la que lideraba Ramón Aumesquet, que ya ha denunciado públicamente la existencia de "graves irregularidades" en este proceso electoral.

En la misma línea se ha pronunciado Martínez Ayala en el pleno de Sanlúcar de esta mañana. "Han sido unas primarias vergonzosas, una estafa. Y si ya se han ido del partido muchos afiliados, algunos de los cuales fueron incluso fundadores de Voz, lo que viene es una huida masiva de militantes", ha dicho.

El que desde ya va a ser el primer concejal no adscrito del Ayuntamiento de Sanlúcar en el presente mandato dijo que se afilió a Vox hace dos años "porque creía ciegamente que era un proyecto que se ajustaba fielmente a mis principios". Sin embargo, su percepción ha cambiado radicalmente "porque he comprobado que aquí sólo se premia el enchufismo, el amiguismo y la mediocridad".

Y continuó con su repaso particular: "Se suponía que veníamos a la política para acabar con los chiringuitos y resulta que el mayor chiringuito es Vox, que es negocio puro". "Hoy Vox es una empresa muy rentable, es una estructura piramidal que buscar simplemente sacar dinero. Y ahí están la fundación y el sindicato que se han sacado de la manga simplemente para trincar cuanto más dinero mejor. Su afán recaudatorio no tiene límites. Es una vergüenza", apostilló Martínez Ayala.

Incluso desveló de manera sorprendente que en estos 15 meses que lleva como concejal no ha podido presentar casi mociones relativas a Sanlúcar porque, según dijo, desde Vox le obligaban a presentar cuestiones vinculadas a la política nacional. "A partir de ahora, y ya sin este encorsetamiento que tenía, podré trabajar por Sanlúcar", recalcó.