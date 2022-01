Jornada sobre la Ley de la Segunda Oportunidad en Sanlúcar

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Sanlúcar (Apysan) y la firma sanluqueña de servicios jurídicos Quita Deudas han programado para el próximo jueves 17 de febrero las I Jornadas sobre la Ley de la Segunda Oportunidad (la ley que los bancos no quieren que conozcas). Este encuentro dirigido a “empresarios, autónomos y ciudadanos en general” será a las 18:30 horas en el Patio de Columnas del Palacio Municipal.

En la presentación pública, celebrada en la sede de Apysan, han intervenido el vicepresidente de la entidad patronal, Miguel Ángel Pérez; y los responsables de Quita Deudas Antonio Delgado -CEO y director-, Manuel Cabo -director del departamento jurídico- y Darío González -director del departamento de asesores-.

El vicepresidente de Apysan ha destacado el interés de estas jornadas teniendo en cuenta, en otras cosas, la crisis económica motivada por la pandemia en los últimos dos años.

Por parte de la empresa, su CEO y director ha explicado que “la Ley de la Segunda Oportunidad es un nuevo derecho, vigente en nuestro país desde hace más de seis años y que proviene de una normativa europea con origen en EEUU”. “Se basa en la idea de poder emprender y hacer negocios y si por diversas circunstancias no te va bien o eres un trabajador que has perdido el trabajo o ya no puedes más pagando cuotas mensuales, puedas o bien refinanciar tu deuda y llegar a final de mes o bien cancelar todas tus deudas y empezar de nuevo”, ha manifestado Delgado apuntando que “esta ley es una gran desconocida en nuestro país”. “Ya se han acogido a ella más de 15.000 personas, pero se calcula que hay todavía unos siete millones que podrían acogerse y aún no lo saben”, ha apostillado al respecto.

El objetivo de esta primera jornada con vocación de continuidad es “dar a conocer este derecho en nuestra tierra, tan azotada por las crisis y el desempleo”. “Aunque Quita Deudas es una empresa con presencia nacional, somos de Sanlúcar y aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, nosotros queremos serlo. Casi todos nuestros trabajadores son de aquí y precisamente por eso queremos empezar por nuestra casa para dar a conocer la ley que otorga una nueva oportunidad a los trabajadores, autónomos y pequeñas empresas de nuestra ciudad”, ha afirmado.

El director del departamento jurídico ha explicado que “aunque sea un procedimiento realizado por abogados y con una resolución judicial, no deja de ser un procedimiento totalmente administrativo”. “Por lo tanto, cumpliendo los requisitos básicos, la ley te garantiza o el acuerdo de pagos o la cancelación total de tus deudas”, ha señalado Cabo.

Por su parte, el director del departamento de asesores ha subrayado que “uno de los aspectos esenciales en el tema de deudas es el estado emocional en el que se encuentran las personas que caen en esta situación, ya que sufren el acoso y maltrato diario de los acreedores y empresas de recobro que les hacen vivir en un permanente estado de tensión para mantener a sus familias”. “Por eso ofrecemos asesoramiento gratuito y personalizado con total confidencialidad y empatía a quien quiera informarse y hacer un estudio de su caso, sin ningún compromiso”, ha informado González.