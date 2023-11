Irene Montero se va como ha estado: riñéndonos. Esa mujer siempre está enfadada. En lugar de decir "el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor", que debería haber dicho, se quejó amargamente en su despedida sin reconocer ni un solo error, y ha cometido más de uno de gravedad. A ella no la echan del Gobierno por el mero hecho de que no es suyo el cargo. Hay nuevo Gobierno y el presidente y la Vicepresidenta Díaz no quieren que esté. No hay más. Llegó al cargo sin experiencia ni trayectoria, solo por su relación con Pablo Iglesias. Se va por sus errores. Así son las cosas.