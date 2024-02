El guardia civil de Podemos

He buscado por ahí a ver si había alguna entrevista o intervención del diputado autonómico Juan Antonio Delgado, guardia civil en excedencia, natural de San Fernando con destino en Barbate, que fuera portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y que durante unos años fue asesor del ministro del Interior, Grande Marlaska. Solo he encontrado un tuit de pesar por la muerte de los dos guardias. No sé qué opinará de la actuación del ministro que asesoró.