No he visto el discurso del Rey. Digo más, me es radicalmente indiferente. Es un clásico que todos los comentaristas y políticos nos hagan un análisis de texto sobre lo que quería decir, la intención de tal o cual frase, el sentido entre líneas y demás. Los aliados del PSOE, como es normal, contra el Rey. Ya digo que me es indiferente. Me aburre el asunto de manera extraordinaria. Hay cosas más importantes que hacer.