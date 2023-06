Tempus fugit. Por Fernando Santiag

Hay gente que se monta una película para justificar sus fracasos, algunos incluso sus éxitos, lo que a la postre será el camino para ir al fracaso. Le pasó al PSOE en el 95, cuando se creía por encima del bien y del mal y quitó a Carlos Díaz para poner a Fermín Moral, con el estrepitoso fracaso consabido. Le pasó a Teófila en el 2015, cuando se creía invencible y un grupo de “perroflautas” le quitó la alcaldía. Le ha pasado a Adelante, aunque esta vez su candidato David de la Cruz ha tenido la dignidad y la gallardía de reconocer los errores, cosa que no he visto a nadie hacer en ocasión alguna. Por cierto, desde 1987 es la primera vez que no habrá concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, sea quien sea el responsable de esa brillante gestión. Para Beiro “Cádiz no está preparada para propuestas valientes” no que él no sirve ni para estar acostao, baste recordar lo que dijo cuando le preguntaron si era feminista : “yo soy de Cádiz” así es raro que le voten mil personas. Para Belgrano porque ha habido un vacío de los medios de comunicación, no que la campaña insultante y llena de ocurrencias no le ha servido. Tampoco Francisco Martín, de Vox, que lo ha achacado a que su partido solo le dio 600 euros, no a que fue incapaz de presentar ni una sola propuesta, además de que el yerno de Pepe el de la Gloria y el General Flojetti no le ayudaron, con lo que Cádiz es la única ciudad sin algún concejal del partido de ultraderecha, éxito de la dirigencia del partido, sin haber oído una explicaciónn hasta la fecha. Para qué hablar de Marina Liberato, la mujer esa de El Puerto que no tenía ni la más remota idea de Cádiz ni del Ayuntamiento, hasta el Ciudadano Lorenzo con una campaña de fotocopias ha quedado por encima de Podemos. Otro día hablamos de todos los de la podemia que se dedican a insultar cobijados en las redes sociales, luego cuando te ven por la calle se esconden como los cobardes que son. Ni una palabra de Podemos para pedir perdón por haber conseguido que el PP vuelva a la alcaldía. Ciudadanos con un resultado espantoso, engañado por unas encuestas que, decía, le daban dos concejales. Ciudadanos es reincidente: se cargó a Juanma Pérez Dorao y María Fernández Trijillo, luego quitó a Carmen Fidalgo y Lucrecia Hevia. Los cuatro, cada uno en su momento, hicieron una buena gestión que no sirvió para nada, por mucho que el candidato de Cs dijese que habían aprendido de sus errores, ahora podrá seguir aprendiendo pero desde la Venta del Nabo. En Cádiz surgen periódicamente partiditos que al calor de la moda entran en el Ayuntamiento, le pasó al PA, al CDS, con la misma facilidad que entraron se fueron, nadie se acuerda ya de su paso por la corporación. El mes que viene más.