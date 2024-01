Echaré de menos las columnas de Fernando Savater los sábados en El País. No estaba de acuerdo con muchas de sus opiniones pero me resultaba su columna interesante, escrita con despapajo y libertad. Cuando leí un extracto de su nuevo libro en el que criticaba duramente a El País (en buena parte, con razón) supe que duraría poco, no se muerde la mano que te da de comer. Creo que de alguna forma provocó ser despedido por las causas que sean. Es verdad que El País atraviesa uno de los peores momento de su maravillosa historia, para desgracia de los que somos lectores del periódico desde que salió. Vale, Savater es de derechas, fue ridícula su incursión en ese mamarracho llamado UPyD, pero era un columnista brillante. El País es peor sin él. Vamos dando pasitos pa trás, como cantaban Los Borrachos.