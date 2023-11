República independiente de mi casa. Por Fernando Santiago

He pensado declarar la independencia de mi casa para ver si me conceden la amnistía y no tengo que pagar el segundo plazo de la Renta. Si negocio bien tampoco tendría que pagar el IBI, que cae este mes, ni las dos multas que me han puesto por aparcar mal la moto, como dice Pedro Sánchez “es el momento de la generosidad”. Todos los que me han puesto o me quieren poner querellas que se olviden, si perdonan a Puigdemont me tendrán que perdonar a mí, dice la Constitución que todos somos iguales ante la ley, no voy a ser menos que uno de Girona, por decir un animalito. Ya puestos voy a ver si levanto una altura más en la casa en una obra sin licencia para que con el tiempo me perdonen, tuve que cumplir hasta el último metro cuadrado cuando hice la rehabilitación, modificar tres veces la licencia, pagar los impuestos y las tasas correspondientes, o lo que es lo mismo, hacer el carajote porque en España pagamos los tontos , cumplimos la ley los pardillos. No voy a ser menos que los independentistas catalanes. Esa pobre mujer que juzgaron ayer por su participación en los incidentes de la huelga del metal tiene el mismo derecho al perdón que quienes asaltaron el Aeropuerto del Prat, la Estación de Sants, los que pegaron a los policías, los que bloquearon calles, quemaron contenedores y asaltaron comercios. Si en Barcelona se puede hacer el gamberro sin consecuencias en Cádiz se podrá. Yo me llevo bien con mis vecinos, así que no voy a ponerme a dar la brasa, ni a bloquear el ascensor ni a quemar el bidón de la basura de la comunidad pero llegado el caso podría hacerlo y luego negociar en Bruselas o en el Río San Pedro alguna medida de gracia. A los que están haciendo la obra en la manzana contigua sí les podía reventar la hormigonera, a los que hacen obra en el edificio de al lado sin licencia con ruidos los domingos temprano o a la hora de la siesta les podría formar la tremolina. Total, en España si levantas una bandera puedes hacer todas las salvajadas que se te ocurran que con el tiempo tendrás el perdón, sobre todo si necesitan algo de ti, todo ello adobado en que hay que ser generoso que vas a reconciliarte con tus vecinos y todo lo demás. Si hago lo dicho podría encargarle a un relator que haga de mediador entre el recaudador de tributos del Ayuntamiento , la Agencia Tributaria y este modesto contribuyente que les escribe. No se me ocurre quién. Si pensara en una buena persona que todo el mundo aceptase ya que por desgracia Juan Manzorro ya no está entre nosotros. Creo que ahora se llama relator o verificador del acuerdo. Dejo de pagar para que alguien haga de casco azul . Viva la confederación de repúblicas del Cantón de Cádiz, que paguen los tontos.