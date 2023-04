Periodismo con Ñ en Miami.

La influencia del periodismo en español en Estados Unidos será el tema principal de la jornada “Periodismo con Ñ” que se realizará el martes 11 de abril en Miami como colofón del IX Congreso Internacional de la Lengua Española que se realizó en marzo en la ciudad española de Cádiz. El evento está abierto al público y su entrada es gratuita. La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) con la colaboración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), informaron que la jornada se realizará en el hotel Índigo de Miami Brickell (145 SW 11th St. Building 1) a partir de las 10:00 de la mañana. El IX Congreso Internacional de la Lengua Española se realizó del 27 al 30 de marzo en Cádiz, con la participación de los Reyes de España y personalidades de la cultura, las artes y las letras del mundo hispanoparlante. Previamente, la APC organizó jornadas periodísticas en Cádiz, Marruecos y este próximo 11 de abril en Miami. Según cifras de febrero de Statista Research, 59 millones de habitantes hablan en español en Estados Unidos, el segundo país con más hispanoparlantes después de México. La cultura hispanoamericana y, en particular los medios de comunicación en español, se hallan en un momento de expansión en Norteamérica, pese a las dificultades de la industria de la prensa en general. La Sociedad Interamericana de Prensa, entidad colaboradora en la organización de las jornadas en Miami, ha enfocado el debate del martes 11 en dos cuestionamientos principales: “¿Ha logrado el periodismo en español la aceptación y el reconocimiento del público y la prensa de EE.UU.?” y “Cómo los medios en español de EE.UU. se están adaptado a los cambios digitales”. Los panelistas de la primera mesa redonda son: Leopoldo Gómez, presidente Noticias Univision, Miami, Florida; Cynthia Hudson, directora de CNN en Español, Atlanta, Georgia; Armando Varela, director editorial de La Opinión de Los Ángeles, California; Sonia Osorio, periodista de El Nuevo Herald, Miami, Florida y el profesor de Periodismo de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Alejandro Alvarado Bremer. En el segundo panel participarán: Patsy Loris, vicepresidenta de Noticias de Telemundo, Miami, Florida; Rafael Cores, vicepresidente de Contenidos Digitales de ImpreMedia, New York, New York; Manuel Aguilera, director editorial de Americano Media, Miami, Florida; Ileana Labastida, directora de Diario Las Américas, Miami, Florida y José Zamora, ejecutivo de Exile Content Studio, Miami, Florida. La jornada será inaugurada por la vicepresidenta de la APC, Mabel Caballero y por el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.