Parques eólicos

Como era de esperar, no se hará el parque eólico que se estudió frente a La Caleta. El ifnorme de la Capitanía del Puerto donde se decía que dificultaba el acceso de los barcos al muelle ha sido definitivo, más allá de la presión ciudadana que hay en todos lados. No cabe duda que los molinos suponen una alteración del paisaje, aunque henos de convivir con ello. Ya nos cargamos el parque eólico de Trafalgar, ahora el de La Caleta. Basta con que vean ustedes "As bestas" para que se den cuenta de lo que supone la llegada de aerogeneradores. No se trata, claro, de eolícas sí pero no así, lo que la gente reclama es eólicas sí pero no aquí, como ha dicho el secretario de estado de Medio Ambiente.