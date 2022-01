Pardigma de movilidad

He tenido que escuchar varias veces al alcalde para confirmar lo que dijo ayer en la pomposa inauguración de un tramo de 20 metros de una calle, justo el tramo que le faltaba a la Avenida de la Constitución de 1812. Dijo que terminar ese tramo confirmaba el paradigma de movilidad(sic) de su Equipo de Gobierno. No sé muy bien cuál es ese paradigma. Lo que yo había escuchado a Martín Vila (el hombre, prudente, no rectificó al alcalde) es que el paradigma es el fomento del transporte público, el uso de bicicletas, la prioridad para el peatón y, supongo, el empleo de vehículos eléctricos (digo supongo porque la flota municipal es toda antigua y de combustibles fósiles). Así que no veo el paradigma por ningún lado. Lo único puede ser que la línea 5, en lugar de dar la vuelta por San Severiano, puede acceder a la Avenida de la Sanidad Pública a través del tramo de la Avenida de la Constitución de 1812 abierta ayer. Es decir, ahorrarse unos 500 metros de recorrido. Eso sí, en un vehículo muy contaminante. Creo que el alcalde debe resisar la política de movilidad o pensarse mejor el mensaje que lanza.