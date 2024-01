Mundo digital. Por Fernando Santiago

Si la frase dicha por el alcalde socialista de San José del Valle la hubiera pronunciado uno del PP, habría salido en todos los informativos españoles. “De dedos sabe usted mucho” le dijo Antonio González a una concejala del PP. Conviene tener en cuenta que el hoy alcalde fue durante años delegado de ANPE, el sindicato de la extrema derecha del magisterio. De ahí a la alcaldía, parece que de convicciones anda cortito . Nadie en el PSOE ha dicho nada, ninguna feminista ha saltado para afear las declaraciones del ínclito alcalde. Estar en el PSOE debe contar con la presunción de progresismo y feminismo hasta a los más reaccionarios y machistas. Paradojas de la vida española. Esta frase sobre los dedos me trajo a la mente la manía que tienen los políticos del PP a la hora de posar con el pulgar hacia arriba, no sé qué querrá decir tal pose, quizás como el emperador Cómodo a Máximo Décimo Meridio le perdona la vida para luego matarlo en la arena del circo. Esa pose la empezaron los de Ciudadanos y ahora la han copiado los del PP, debe ser que la izquierda levanta el puño y está feo que la derecha levante el brazo a la romana , por mucho que a la mayoría de los de Vox les encantaría que volviera el Arriba España, Yo tenía un camarada, Prietas las filas, Montañas Nevadas , voverá a reír la primavera , todas esas coplas de la Ominosa, “pompurrutas imperiales” como aquel corto que proyectaron una vez en Alcances. Otra manía digital son las poses en las redes sociales (los finos hacen como los serbocroatas, que le quitan el artículo determinado ) en las que cada retratado señala con el índice al que comparte la pose. No sé muy bien qué significado tiene que uno se haga una foto y señale con el dedo al compañero y viceversa. Debe ser tan moderno que ni quienes lo ponen en práctica son capaces de desentrañar, simplemente lo imitan . Entre el alcalde vállense, los del pulgar , los del índice, nos queda la explicación que dio el Sabio de Hortaleza sobre la diferencia entre un corte de mangas y una peineta, que ha quedado para la posteridad. Hace poco pude conocer la diferencia entre poner unos cuernos y el gesto similar que hacen los rockeros con el pulgar extendido. Luego está la señal de victoria entre el índice y el corazón que popularizó Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Me estoy dando cuenta que yo sé de dedos, como la pobre concejala del PP de San José del Valle atropellada por el infausto alcalde al que su partido ampara, dedicados como están en sus guerras internas por un quítame allá un subdelegado. Igual la nueva subdelegada es capaz de llamar la atención al alcalde machista de su partido, aunque me malicio yo que prevalecerá el interés del partido.