No tengo elementos de juicio para determinar si el reparto de funciones dentro del Equipo de Gobierno está bien, mal o regular. Conozco a algunos concejales y a otros no, así que mejor esperar y juzgar por lo que hagan. Eso sí, me llama la atención algunas delegaciones: Archivo, Protección Animal o Artesanía. Qué cosas más raras. Ahora el momento cumbre es un delegado para las hermandades, me parece fantástico, sublime, imposible de mejorar. Ni en mis sueños más húmedos hubiera imaginado algo así. Un delegado para una actividad que dura una semana al año.