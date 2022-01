"Conversar con la sociedad", la nueva pamplina de Yolanda Díaz

Ya le he escuchado la misma monserga a la vicepresidenta segunda, la sobrevalorada ministra que llegó vía Unidas Podemos pero que presume que no es ni de Izquierda Unida ni de Podemos, paradojas de la vida. No sé en qué consiste esa conversació: ¿cómo conversa una persona con toda una sociedad compuesta por 47 millones de personas? Un misterior. ¿Redes sociales?¿medios de comunicación? ¿mítines? En la entrevista del domingo en El País dice algo así como que va a conversar con los agentes sociales, los colegios profesionales y otras por el estilo. Que quiere escuchar pero que no quiere ser candidata a la presidencia del Gobierno. Me recuerda al desapego que decía tener Alfonso Guerra hacia cualquier cargo, lo que no le impidió ser diputado durante 40 años y para sacarlo del Gobierno hubo que forzar una crisis en el PSOE. Yolanda Díaz parece ser igual. Si no quiere ser candidata, que no lo sea. En unos meses nadie la echaría menos, que la vida política es efímera por naturaleza. Su retrato en la galería de exministros(como el que le han hecho en Cádiz a Juan Carlos Campo) y a otra cosa,