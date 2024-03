Lo de que los productos de higiene femenina sean gratuitos, como propone Adelante Izquierda Gaditana, es una pamplina de la Plaza Mina. Que el Estado pague compresas y tampones es de traca. Hay muchas cosas en las que invertir el dinero público. Ya puestos que el Estado financie el papel higiénico, el champú, el jabón, el detergente y lo que sea menester, no me hagan que me ponga escatológico. Hasta el infinito y más allá.