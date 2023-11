¿Qué es la Ciudad del Libro?

He leído varias informaciones sobre ese proyecto y todavía no sé en qué consiste. No he leído ni un programa, ni una actividad. Nada. Mientras tanto veo el Festival Hay en Segovia o Arequipa, Cosmopoética en Córdoba, el Congreso sobre Poesía en Málaga. Veo muchas ciudades con premios de narrativa o de poesía, con actividades vinculadas con la lectura y por ahora aquí se hacen muchos anuncios pero no se concreta nada. El balón al pasto, que dijo Di Stefano.