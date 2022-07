Abre la muralla

Llevamos cuatro años para que el Gobierno de España arregle la parte de las murallas que se han deteriorado. Primero que si no habír presupuesto, luego que si Costas quería traspasar la responsabilidad a Cultura, luego que el proyecto ya estaba y las obras iban a empezar en septiembre. Ahora dicen que es preciso revisar el proyecto por el aumento de los costes. Cuatro años de gobiernos de España, desde el"GobiernoBonito" al "Gobierno más a la izquierda de la historia de España". El caso es que en cuatro años no han sido capaces de ejecutar la obra. Ahora le dice Iceta al alcalde que no se preocupe. Nada, hasta que haya un socavón enorme. En esto Antonio Sanz les dio una lección a todos, las cosas como son.