Vera: “El PP de Hita se opone a exigir a Junta y Diputación aquellos proyectos importantes para Chiclana”

El delegado municipal de Movilidad, José Vera, lamentó, una vez más, la actitud de la portavoz del Grupo Municipal del PP, Ascensión Hita, que ha acusado al Gobierno municipal de oponerse a la propuesta presentada a Pleno por el principal grupo de la oposición para mejoras de infraestructuras de la provincia de Cádiz. En este sentido, José Vera criticó que “es precisamente el PP el que no apoya las acciones que pueden llevar a cabo para mejorar Chiclana, tanto en infraestructuras como en sanidad, educación y justicia”. Para añadir que “si el PP de Chiclana ha decidido empezar ya la campaña a las elecciones de Andalucía para tratar de mantener a la señora Hita en Sevilla, que pague propaganda electoral y no utilice este Ayuntamiento o los medios de comunicación para tirar de su argumentario político, que no aporta nada a la ciudad de Chiclana”

A la vez que tildó de “penoso” el papel del PP local “para hacerle la campaña a su portavoz y presidenta”.

Sobre el asunto, José Vera explicó que el PP presentó a Pleno una propuesta para solicitar la mejora de las infraestructuras de la provincia de Cádiz, que solo atañen al Gobierno de España, fundamentalmente en materia ferroviaria. Y viendo que esa propuesta es insuficiente, desde el Grupo Socialista, planteamos una enmienda para añadir aquellas actuaciones buenas para la ciudad y que dependen del Gobierno de España, la Junta y Diputación, que fue rechazada por el Partido Popular”. Para agregar posteriormente que “no solo rechaza la enmienda, que incluía proyectos como la Ronda Oeste, la carretera de Los Barrancos, el centro de salud La Cucarela, el instituto de la playa, el Palacio de Justicia o las depuradoras, sino que además miente sin pudor diciendo que el Gobierno está en contra de mejorar las conexiones para la ciudad”.

En este sentido, José Vera quiso aclarar que, “si todos los grupos vamos a una para reclamar lo que necesita Chiclana a todas las administraciones competentes y se dejan de sectarismo y partidismo, nos sumamos y votamos a favor, como no podía ser de otra forma, pero lo que no vamos a consentir es que el PP rechace las enmiendas que planteamos desde el Grupo Socialista simplemente porque se exigen actuaciones a la Junta o a Diputación, donde gobiernan los populares”.

Por otro lado, recordó que “la señora Hita llega a acusar al alcalde de votar una cosa en Diputación y otra distinta en el Ayuntamiento, pero no dice que esa misma propuesta no fue ninguneada en la administración provincial y aquí en Chiclana sí”.

En su opinión, “la portavoz del PP trató de mercadear la ciudad excluyendo algunas acciones, a diferencia de lo que sucedió en Diputación. Votamos un no rotundo a esa política torticera y a iniciar esa campaña electoral en Andalucía, porque a nosotros solo nos interesa Chiclana y no Sevilla, como a la señora Hita, por lo que vamos a seguir trabajando para exigir a cualquier administración lo que necesita Chiclana, siempre Chiclana”.