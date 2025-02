El Teatro Moderno de Chiclana acoge mañana la gala del Circuito Local de Carreras Populares de Menores 2024

El Teatro Moderno acogerá mañana, a partir de las 18.00 horas, la gala del Circuito Local de Carreras Populares de Menores Gran Premio Fibra Sancti Petri 2024, que contó con un total de 262 participantes. En concreto, se entregarán premios a 102 de ellos, que son los que realizaron, al menos, cuatro pruebas a lo largo del pasado año.

Los tres mejores clasificados masculinos y femeninos en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 recibirán un trofeo y un premio económico para la adquisición de material deportivo, otorgado por Fibra Sancti Petri, que asciende a 150 euros para el primer clasificado de cada categoría, 100 euros para el segundo y 50 para el tercero, tanto en categoría masculina como femenina.

Así, el podio en la categoría Sub 10 masculina, está formado por Miguel Carrillo, Álvaro Quiñones y Gerardo Bello, mientras que, en féminas, está compuesto por María Peregrino, Robyn Gómez y Rania Sayah El Karbach. En Sub 12 masculino, los premiados serán José Díaz, Roberto Bello y Noah Gómez y en féminas por Silvia Cabaña, Irene García y Valeria López.

Por otro lado, en la categoría Sub 14 masculina, los tres primeros fueron Diego José Vera, Manu González y Manuel Durán y en féminas, Claudia Díaz, Daniela Aragón y Eva Quiñones. En Sub 16, el podio masculino lo integran Israel Cacheiro, Andros Torres y Javier González y el de féminas lo forman Julia Quintana, Sara Lladó y Ana Montiel.

Por último, hay que indicar que la gala del Circuito de Carreras Populares en la modalidad de Adultos se celebrará el jueves 13 de febrero, a las 18.00 horas, también en el Teatro Moderno. Además, la edición de este año dará comienzo el próximo 16 de febrero con la Carrera Urbana Ciudad de Chiclana, cuya salida y meta se sitúa frente a la entrada principal del parque público de Santa Ana.