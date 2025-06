Sebastián Yatra en Chiclana: “Mi parte humana no la define ser músico, sino mis valores”

Pregunta.¿Qué supone para usted un Milagro tras más de una década de trayectoria musical?

Respuesta.Mi hermano es escritor y en su último libro, El país de la nostalgia, un personaje le dice a otro: “Recuerda que la vida te niega los milagros hasta que te das cuenta de que todo es un milagro”. Este álbum, Milagro, trata de ver todo como magia, una oportunidad, algo por lo que estar totalmente agradecido. Cuando ves el mundo desde esa óptica, es fascinante. Yo estoy sentado ahorita en la sala de mi apartamento y tengo una nube por allá al fondo a través de unos edificios, que da contra el cielo de una forma espectacular. Tengo a mis amigas y amigos acá, sentados conmigo, sonriéndome, tomando café, estoy en piyama, me siento cómodo, acaba de nacer mi sobrina, estoy haciendo todo lo que amo... Si hubiera dejado que un problema o algo que falta por solucionar tomara el control, no vería lo increíble que es el resto.

P.En la portada del álbum aparece levitando. ¿Le ha hecho elevarse sobre el suelo?

R.Sí. Si uno mira la vida como algo normal, en la portada puedo estar simplemente caminando en un bosque cualquiera, pero yo lo siento como si estuviese levitando, le encuentro la magia. Uno cierra los ojos y se puede imaginar cualquier cosa. O abre los ojos y puede mirarlas desde un punto de vista como mágico.

P.¿Cuál fue el momento más especial de ese trayecto?

R.No podría elegir uno, pero hay cosas como cantar con mi papá, en Óleo de mujer con sombrero, una canción de Silvio Rodríguez que tanto hemos amado. Mi papá fue la primera persona que escuché cantando en vivo y tocando la guitarra. Son momentos que completan el círculo, eso me encanta. También haber escrito Amen, con un mensaje de amor, de unión tan grande.

P.¿Cómo será su directo?

R.Regreso a Concert Music Festival con el mejor show de mi vida, lo puedo asegurar. Le volvemos a dar enfoque y protagonismo a ustedes y sus historias con las canciones. Que nos sintamos como uno solo, como parte de algo muy especial.

P.¿Gusta más de escribir desde su parte romántica o canalla?

R.Disfruto de lo que estoy transitando en cada momento. Muchas veces escribo desde mi verdad, desde cómo percibo las cosas también como a destiempo, pero cuando cierro los ojos, las siento como si estuvieran pasando en ese momento.

Cartel de la gira 'Entre tanta gente summer tour'.

P.¿Qué le da España?

R.España me enamoró mucho cuando estuve grabando la serie de Netflix Érase una vez... pero ya no. Fue el primer país donde pasé tanto tiempo en los últimos años, aparte de Colombia. A mi familia y a mí nos dieron el pasaporte español por esos tiempos con todo el tema de los judíos sefardíes. Es un país que me ha abierto las puertas de su corazón. También me hizo conectar mucho La Voz Kids; realmente te conoce la gente por tu personalidad y forma de ser más que por tu música.

En Colombia nos tocó emprender y por eso creo que salen artistas tan buenos”

P.Shakira, Karol G, Manuel Turizo... ¿Qué tiene Colombia?

R.En nuestro ADN llevamos mucho amor, pasión, también dolor. Medellín es un valle rodeado de muchísimas montañas y es supercomplicado conectarnos con el resto del país; hacer eso ha tomado todo un esfuerzo tremendo y una unión. Con tanto narcotráfico y las FARC en los años 90, era un país donde no había inversión extranjera y tampoco llegaban las marcas internacionales. Nos tocó emprender, inventarnos nuestros propios productos y marcas. Hay un espíritu muy emprendedor y creo que por eso salen artistas tan buenos. La gente ama la vida y lucha por salir adelante. No tenemos un horario, sino que las cosas toman el tiempo que toman y se hacen bien.

P.¿Halla espiritualidad en la frenética industria del disco?

R.Cada industria tiene su parte frenética. En la música hay cosas complejas, pero otras en las que tienes un montón de facilidades y libertades. Mi parte humana no la define ser músico, sino mis valores, lo que viví en casa desde pequeño, mi conexión con Dios y el universo. El sentido que le encuentro a mi vida va mucho más allá de ser cantante; es qué voy a decir si tengo un micrófono, un altavoz.

P.¿Algún ritual antes de actuar?

R.Me arrodillo y le entrego el show al universo, a Dios. Lo hago desde las costumbres que aprendí en una casa católica, pero soy muy espiritual, abierto a todas las religiones. Son diferentes maneras de conectar con esa fuerza que nos trajo aquí.